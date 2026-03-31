Tunisie: Tunis - une bande de voleurs armés arrêtée à Bab Souika

La brigade de police judiciaire de Bab Souika a procédé avant-hier au démantèlement d'une bande criminelle spécialisée dans les agressions et vols à main armée, lors de perquisitions coordonnées.

Le groupe ciblait principalement les citoyens circulant sur l'avenue de la Liberté à Tunis, les menaçant avec des armes blanches pour leur dérober leurs téléphones portables et leur argent, avant de prendre la fuite à moto. Lorsqu'ils ont été présentés aux victimes, celles-ci ont pu les identifier formellement. Les enquêtes complémentaires ont révélé que les individus étaient impliqués dans une série d'agressions et de vols similaires dans la capitale. Sur autorisation du ministère public du tribunal de première instance de Tunis, les suspects ont été placés en garde à vue en attendant la suite de la procédure judiciaire.