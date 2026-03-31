Sénégal: Transport ferroviaire - La Senter et la Seter annoncent la montée en charge du Ter

30 Mars 2026
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Adou FAYE

Dans le cadre de l'amélioration continue du service offert aux usagers et sur instructions du Ministère des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens, la Senter et la Seter informent les clients voyageurs de la poursuite de la montée en charge progressive des nouvelles rames du Train express régional (Ter), dès le 30 mars et tout au long de la semaine.

Selon un communiqué de presse, cette dynamique se traduit par une augmentation du nombre de trains en circulation; une capacité d'accueil renforcée, avec davantage de places disponibles; une amélioration continue du confort et de la régularité des trajets.

«Que vous soyez un habitué ou que vous souhaitiez découvrir le Tr pour la première fois, c'est le moment idéal pour vous déplacer dans Dakar et sa banlieue », lit-on dans le document. Par ailleurs, renseigne la même source, ce renforcement de l'offre intervient à un moment stratégique pour accompagner les grands rendez-vous à venir.

Le match Sénégal Gambie, prévu ce mardi 31/03, pour lequel le Ter facilitera le transport A/R des supporters au stade. À l'occasion de la fête nationale du 4 avril et de Pâques, célébrées ce week-end, le Ter vous accompagne pour assister au défilé ou rejoindre vos proches en toute sérénité.

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Le Ter se positionne ainsi comme une solution de transport fiable et adaptée pour répondre aux besoins de déplacement des populations, en toute sécurité.

Les équipes de la Seter, aux côtés de la Senter restent mobilisées pour garantir un service de qualité et accompagner au mieux les usagers.

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