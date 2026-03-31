Cote d'Ivoire: Recrutement exceptionnel d'intégration des agents contractuels à la Fonction publique - 150 postes disponibles

30 Mars 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Franck Yeo

Les inscriptions pour le recrutement exceptionnel d'intégration des agents contractuels à la fonction publique, sur étude de dossiers, ont démarré le lundi 16 mars et s'achèveront le jeudi 30 avril 2026.

Ces inscriptions se font selon le ministère d'Etat, ministère de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration via la plateforme unifiée de gestion des concours administratifs sur : www.fonctionpublique.gouv.ci.

Peuvent faire acte de candidature, les agents contractuels de nationalité ivoirienne, ayant au moins un an d'ancienneté dans un ministère ou une institution de la République. Le candidat doit être âgé de 45 ans au moins et de 55 ans au plus au 31 décembre 2025.

A l'inscription, le candidat doit obligatoirement joindre en ligne la version numérique de la carte nationale d'identité ou la première page du passeport en cours de validité ; l'attestation de travail de l'année 2026 délivrée par la direction des ressources humaines de l'institution d'origine ; les diplômes obtenus éventuellement ; la décision de l'attestation provisoire d'équivalence pour les diplômes obtenus à l'étranger et la carte ou le récépissé d'enrôlement Cmu.

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Les frais d'inscription s'élèvent à 23 500 Fcfa et le kit numérique à 7 500 Fcfa payables en ligne. La prise de vue (photo d'identité numérique) et la déclaration sur l'honneur de non-engagement à la Fonction publique se font pendant la période des inscriptions dans les directions régionales de la Fonction publique d'Abidjan, Abengourou, Bondoukou, Bouaké, Daloa, Gagnoa, Korhogo, Man, San Pedro et Yamoussoukro.

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