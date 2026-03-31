Cote d'Ivoire: Perturbation de la fourniture d'électricité - CI-Energies et la CIE rassurent, des travaux de maintenance d'envergure en cours

30 Mars 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Marie Ange Akpa

Les responsables des deux entreprises ont organisé, le 28 mars, une visite guidée des installations et des chantiers à Cocody.

Le gouvernement ivoirien se donne les moyens de résoudre les coupures d'électricité récurrentes observées ces dernières semaines, tant à Abidjan, la capitale économique, qu'à l'intérieur du pays, et qui causent de nombreux désagréments dans les foyers ainsi qu'aux opérateurs économiques.

Le directeur central commercial et opérations de la Compagnie ivoirienne d'électricité (Cie), Marius Doh, et le secrétaire général de CI-Energies, Constant Kouadou, se sont montrés rassurants sur le sujet, le samedi 28 mars 2026, au terme d'une visite guidée d'installations électriques et de chantiers en cours à Cocody.

Les responsables ont regretté les perturbations actuelles sur le réseau électrique national, engendrées par des conditions climatiques exceptionnelles, marquées par de fortes vagues de chaleur. « Nous avons subi des pannes sur certains ouvrages, particulièrement dans les zones à forte expansion démographique », a rapporté Marius Doh. Ces incidents, admet-il, « impactent la régularité de l'alimentation électrique de la clientèle ».

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Face au phénomène, des équipes ont été mobilisées de jour comme de nuit pour des travaux de réparation des ouvrages. Ces travaux, souligne Constant Kouadou, s'inscrivent dans la continuité d'un vaste programme de maintenance lancé depuis plusieurs mois. Un comité de crise conjoint Cie et CI-Energies a d'ailleurs été mis en place pour un suivi régulier de la situation.

Constant Kouadou et Marius Doh ont également indiqué que le gouvernement a accéléré ses investissements dans les trois segments clés de la fourniture d'électricité, à savoir la production, le transport et la distribution. Ils ont, au nom des directeurs généraux de CI-Energies et de la Cie, ainsi que de l'État de Côte d'Ivoire, exprimé leur compassion et présenté des excuses aux ménages, aux opérateurs économiques et aux industriels impactés par les pannes d'électricité.

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