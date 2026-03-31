Cote d'Ivoire: Industrie, agro-industrie, mines et énergie - Le Groupe Yeshi disposé à renforcer la formation des jeunes

En réponse à la requête de partenariat formulée par le ministère de l'Enseignement technique en vue de promouvoir la formation et l'insertion professionnelle des jeunes, plusieurs entreprises se sont déclarées disposées à accompagner cette initiative.

« Les filiales du groupe Yeshi, installées en Côte d'Ivoire, répondent favorablement à la sollicitation du ministère de l'Enseignement technique concernant la formation des jeunes. Nous disposons d'un centre de formation spécialisé dans le domaine de la construction et avons conclu des partenariats avec plusieurs entreprises, dont Liugong pour les engins lourds et Simproc pour la formation des chauffeurs, mécaniciens et autres techniciens.

Nos partenaires sont prêts à fournir le matériel nécessaire pour assurer une formation de qualité, fidéliser les jeunes talents et faciliter leur insertion durable. Nous préparons également un nouveau projet avec le ministère », a déclaré Abdul Hussein Beydoun, Pdg du groupe Yeshi.

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Cette annonce a été faite le samedi 28 mars 2026, lors de la cérémonie de clôture des Journées techniques de Bernabé (Jtb), organisées du 26 au 28 mars 2026, à Treichville, sur le thème : « Des solutions concrètes et innovantes pour un marché en mutation ».

À l'ouverture de l'événement, le directeur de cabinet du ministère délégué chargé de l'Enseignement technique, Harryson Assanvo, avait exprimé le souhait d'un partenariat avec les entreprises du groupe Bernabé afin de renforcer la formation professionnelle des jeunes. Ce souhait a reçu une réponse favorable lors de la clôture des Jtb, dans l'après-midi du 28 mars.

Pour Abdul Hussein Beydoun, il ne saurait être question que des entreprises implantées en Côte d'Ivoire ne soutiennent pas un pays en pleine évolution, attirant un nombre croissant d'investisseurs grâce à sa stabilité et à la confiance instaurée par les autorités. « La Côte d'Ivoire doit pleinement tirer parti de sa position stratégique, car elle demeure la meilleure plateforme pour accueillir de telles initiatives dans la sous-région. Nous sommes prêts à l'accompagner dans tous les domaines », a-t-il insisté.

Il s'est également réjoui du bilan de l'édition 2026 des Jtb, dont l'objectif est de créer un centre et une plateforme permettant aux populations de la sous-région de découvrir divers produits, tout en dynamisant l'économie locale, notamment les secteurs de l'hôtellerie, de la restauration et des services. « Il s'agit d'une activité modeste, mais très bénéfique pour l'économie. Elle contribue également à renforcer la visibilité de la Côte d'Ivoire, un pays en pleine transformation, qui attire de plus en plus d'investisseurs grâce à la stabilité et à la confiance établies par les autorités », a-t-il déclaré.

L'édition a réuni une quarantaine d'exposants et accueilli près de 1 000 visiteurs, un résultat dont s'est félicité le président-directeur général du groupe Yeshi.