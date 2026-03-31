Afrique: 4e édition Wela - Abidjan, capitale du leadership féminin africain en mai 2026

Les 7 et 8 mai 2026, le Noom Hôtel d'Abidjan accueillera le forum Women Empowerment Leadership (Wela). L'annonce a été faite par Myranda Dekou, commissaire générale et présidente de la Fondation Mawus'se, le jeudi 26 mars 2026, à Cocody, lors d'une conférence de presse, autour du thème « Rewrite the rules », visant à promouvoir un leadership féminin transformateur.

Dans une Afrique en pleine mutation, Wela 2026 se positionne comme un catalyseur d'actions concrètes en faveur d'une croissance inclusive. « L'Afrique est à un moment charnière de sa transformation économique. Accélérer la croissance tout en renforçant la compétitivité et l'inclusion n'est plus une option, mais une nécessité stratégique », a indiqué la commissaire générale.

Pendant deux jours, Abidjan deviendra le carrefour d'échanges stratégiques entre acteurs publics, privés et de la société civile, engagés pour une transformation systémique du continent par le leadership féminin. « Le leadership féminin est un levier de performance économique et de gouvernance durable. Au-delà du plaidoyer, Wela 2026 se veut un catalyseur d'actions concrètes », a ajouté Myranda Dekou.

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Au programme : plénières inspirantes, laboratoires d'innovation, sessions de mentorat et pitchs viendront nourrir la réflexion et impulser des solutions opérationnelles. Les travaux s'articuleront autour de quatre axes majeurs : la justice économique, le leadership transformationnel, la performance inclusive et les nouveaux modèles de croissance.

Pensé comme un levier d'influence, le forum ambitionne de déboucher sur des recommandations concrètes, des engagements institutionnels et des feuilles de route pour 2026-2027. « S'associer à cet événement, c'est investir dans les talents féminins et contribuer à bâtir un leadership africain plus inclusif et compétitif », a-t-elle conclu.

Il s'achèvera par la finale des Wela Awards et la remise des certificats du programme Wela Rise.