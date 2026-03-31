Cote d'Ivoire: San Pedro/Économie bleue - Un projet de valorisation des ressources aquatiques de 19 milliards de Fcfa lancé

Le 26 mars 2026, à San Pedro, le ministre des Ressources animales et halieutiques, Sidi Tiémoko Touré, a procédé au lancement officiel du Projet de développement des chaînes de valeur compétitives de l'aquaculture et de la pêche durable (ProDeCAP). C'était en présence du directeur général du Port autonome de San Pedro, Hilaire Marcel Lamizana.

Doté d'un financement estimé à 19 milliards de Fcfa, ce programme bénéficie du soutien de partenaires techniques et financiers internationaux. Aussi, s'inscrit-il dans la politique nationale de promotion de l'économie bleue, axée sur une exploitation durable des ressources marines, lagunaires et continentales, tout en préservant les écosystèmes.

Ce projet repose sur quatre priorités : la gestion durable des ressources halieutiques, le développement de l'aquaculture, la modernisation des chaînes de transformation et de commercialisation, ainsi que le renforcement de la gouvernance du secteur.

L'initiative intervient dans un contexte de forte dépendance aux importations. D'autant qu'en Côte d'Ivoire, les produits halieutiques représentent la principale source de protéines animales, avec une consommation moyenne de 24,9 kg par habitant, chaque année. Et pourtant, la production nationale ne couvre qu'environ 20 % des besoins, contraignant ainsi le pays à importer près de 80 % de sa consommation.

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À travers ce programme, les autorités ambitionnent de réduire cette dépendance, tout en dynamisant les économies locales, notamment dans les zones côtières comme San Pedro, où la pêche constitue une activité essentielle. Le projet devrait ainsi favoriser la création d'emplois, l'augmentation des revenus des acteurs du secteur et une meilleure disponibilité des produits halieutiques sur le marché intérieur.

Financé par le Groupe de la Banque africaine de développement (Bad), à la suite d'un accord de prêt conclu en décembre 2024 avec l'État ivoirien, le ProDeCAP bénéficie également de l'appui technique de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (Fao), ainsi que du soutien de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (Unesco) en matière de formation et de renforcement des capacités.

Le programme, prévu sur une période de cinq ans, sera déployé dans quatre zones stratégiques dénommées « Haliopôles ». Celles-ci concernent notamment San Pedro et le Gboklê, le centre autour du lac de Kossou, le centre-ouest au compte du lac de Buyo, ainsi que le Sud-Comoé incluant le lac d'Ayamé et la lagune Aby.

Il s'agit d'un projet considéré comme un levier de développement à fort impact social. Objectif, bénéficier à environ 700 000 personnes, dont près de 350 000 femmes. 50 000 d'entre eux interviendront dans l'aquaculture et 650 000 dans la pêche. Toute chose qui traduit la volonté des autorités compétentes, de structurer durablement ce secteur clé de l'économie nationale.