Cote d'Ivoire: Koro - Les populations expriment leur gratitude au Président Ouattara

En guise de reconnaissance, élus, cadres et guides religieux de Koro - localité de la Région du Bafing, située sur l'axe Touba-Odienné - ont organisé le samedi 28 mars 2026, sur l'esplanade de la grande mosquée, une cérémonie de prières et de bénédictions pour le Chef de l'État, Son Excellence, Alassane Ouattara. La raison : la cité du Yirima est en pleine vitalité, d'autant qu'elle bénéfice de plusieurs projets structurant de la part de l'État de Côte d'Ivoire.

Les Korokas entendent ainsi témoigner leur gratitude au Chef de l'État pour les nombreux projets réalisés et surtout pour le démarrage effectif des travaux de bitumage de 5 kilomètres de route dans la ville qui vient mettre un terme à une attente longue de plusieurs années. Ce rêve longtemps caressé par les populations voit enfin le jour. « C'est une prière de reconnaissance à Dieu, au Président de la République pour lui dire merci.

Nous n'avons que des prières pour lui dire merci pour toutes les actions menées et en cours de réalisation notamment le début effectif du bitumage de 5 kilomètres de route qui est un rêve longtemps caressé par nos populations. Tout le monde est heureux et prie pour que Dieu accorde une bonne santé au chef de l'État, qu'il l'assiste dans toutes ses actions et qu'il fasse en sorte que grâce à lui, la Côte d'Ivoire soit davantage lumineuse », a indiqué Bakayoko Abdoul Dramane, Maire de la commune de Koro.

Se réjouissant de la tenue de cette cérémonie de prière, l'honorable Dr Soumahoro Youssouf, député de Koro commune et sous-préfecture, a rendu un hommage appuyé au Président Alassane Ouattara pour ses nombreuses actions. Notamment, le barrage hydroagricole, l'amélioration du plateau technique de l'hôpital général qui abrite désormais un service de chirurgie, de gynécologie et le bitumage très attendu pour le bien-être des populations.

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À l'en croire, « Koro est dans le bateau du développement ».

En marge de la cérémonie religieuse, s'est tenue, la première session du Conseil municipal de l'exercice 2026 en présence du préfet du Département de Koro, Guié Guié Honoré. Au terme des débats, le conseil, a adopté à l'unanimité le compte administratif du maire au titre de l'année 2025. Du bilan, il ressort que sur la même période, la commune de Koro, réalise un solde excédentaire cumulé de 10 508 438 FCFA.

Le maire Bakayoko Abdoul Dramane s'est félicité de l'accroissement du budget communal en quelques années ; passant de 150 millions en 2018 à 800 millions aujourd'hui. Il a salué cette performance qui permettra selon lui, à l'équipe municipale « d'aller encore beaucoup plus loin dans la réalisation des infrastructures sociales, éducatives, sanitaires et dans l'accompagnement des populations comme encourager par la tutelle ».

Le préfet du département de Koro, Guié Guié Honoré a salué l'excellent travail abattu par le conseil municipal et l'a rassuré de la disponibilité du corps préfectoral. Il s'est réjoui de la cohésion qui existe entre les élus et cadres dont l'écho parvient au Chef de l'État indiquant que les nombreux chantiers dans la ville, augurent des lendemains chantants d'ici peu pour Koro et ses habitants à l'instar des autres villes du pays.