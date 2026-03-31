Cote d'Ivoire: Leadership féminin, développement personnel - Des dizaines de jeunes filles outillées

30 Mars 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Edouard Koudou

À l'occasion du lancement de la plateforme Amanii, le samedi 28 mars 2026, environ 150 jeunes filles, âgées de 15 à 25 ans, ont été sensibilisées au leadership féminin, à la santé mentale et au développement personnel. C'était en marge de la rencontre « Filles fortes, filles libres », tenue au siège de l'Unicef à Cocody Riviera-Golf (Abidjan).

Le Représentant résident de l'Unicef en Côte d'Ivoire, Jean-François Basse, a salué cette initiative, car il reste convaincu qu'en investissant dans les adolescentes et les jeunes femmes, l'on actionne l'un des leviers les plus puissants pour transformer durablement les sociétés.

Jean-François Basse estime que si une adolescente est informée, écoutée et soutenue, elle devient une lumière qui éclaire son entourage, une voix qui inspire, une force qui change le monde. « Trop de jeunes filles manquent encore d'accès à des informations fiables. Trop de voix sont étouffées par les pressions sociales. Trop de silences entourent la santé mentale », a déploré le patron de l'Unicef en Côte d'Ivoire.

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Il appelle les jeunes filles à surmonter ces obstacles, à briser chaque mur, chaque barrière, afin d'élever leur voix. « Chères jeunes filles, croyez en votre potentiel. Votre voix a de la valeur. Vos idées comptent. Et votre avenir vous appartient », les a-t-il exhortées.

Sophie Tall, fondatrice d'Amanii, présente son initiative comme la première plateforme féminine en Côte d'Ivoire répondant à un besoin crucial : celui de la santé des jeunes filles.

À l'en croire, Amanii permettra aux jeunes filles d'accéder à des informations de qualité sur leur santé globale, leur santé sexuelle et reproductive, ainsi que leur santé mentale, grâce à des sages-femmes connectées qui répondront à leurs préoccupations avec bienveillance, dans un cadre anonyme.

Emmanuelle Kouakou, vice-présidente de Girl Up Côte d'Ivoire, un mouvement de jeunes filles associé à cet événement, s'en est félicitée. Elle espère que la plateforme Amanii s'inscrira dans cette dynamique de résilience, à l'image de « Girl Up », pour permettre aux jeunes filles de s'affirmer et de faire leurs choix de vie.

Cette rencontre a été meublée de panels autour de la thématique de l'émancipation des adolescentes, ainsi que de consultations médicales gratuites au profit des participantes.

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