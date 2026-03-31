Cote d'Ivoire: UFR Sciences juridiques - Près de 500 apprenants de l'Université FHB reçoivent leurs diplômes de fin de cycle

L'Unité de formation de recherche (Ufr) des Sciences juridiques, administratives et politiques (Sjap) de l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody était en fête, le 27 mars 2026. La raison : 490 étudiants en Licence 3, promotion 2024-2025, ont obtenu leur diplôme de fin de cycle.

Parrain de cette promotion, l'honorable Me Blessi Jean Chrysostome a félicité ses filleuls et les a encouragés à poursuivre dans l'excellence. En termes de conseils prodigués, l'enseignant a fait savoir que le juriste n'arrête jamais d'être curieux.

Ce dernier cherche toujours, parce que le droit évolue et que de nouvelles réalités apparaissent. Il en veut pour preuve la montée des réseaux sociaux, qui développent de nouveaux régimes de responsabilité civile, notamment collective. « Vous êtes de futurs magistrats ou avocats, vous aurez forcément à vous en occuper », a-t-il prévenu.

Parlant de l'Intelligence artificielle (Ia), il a soutenu que cette technologie développe aujourd'hui de nombreux aspects de la société ivoirienne, offrant ainsi de nouvelles matières aux juristes.

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Poursuivant, il a également indiqué qu'un juriste n'est pas seulement celui qui connaît ses cours d'amphithéâtre, ni celui qui réussit aux examens chaque année, mais celui qui se construit tous les jours par sa curiosité et sa capacité à anticiper les évolutions de la société.

« Vous serez amenés à plaider sur n'importe quel sujet. Que vous y croyiez ou non, vous serez obligés de plaider devant n'importe quelle juridiction, n'importe quel magistrat. Je serai amené à plaider un jour devant vous, parce que vous serez magistrats et que je resterai avocat. Mais, pendant que vous me recevrez au prétoire, n'oubliez pas que le but du jeu n'est pas de me faire plaisir, mais de dire le droit. Vous devez dire le droit en toute circonstance. Le juriste ne doit pas se récuser, même si cela doit lui coûter la vie... », a-t-il conseillé, avant de les féliciter.

Accueillant les nouveaux juristes, Me Gue Yekan, avocat au barreau d'Abidjan, a, au nom de Me Florence Loan-Messan, bâtonnière de l'Ordre des avocats de Côte d'Ivoire, souhaité une pleine réussite aux diplômés. Il leur a indiqué qu'ils pouvaient rejoindre le barreau.

S'appuyant sur son témoignage, le professeur Abraham Gadji, doyen de l'Ufr Sjap, a souligné que ceux qui souhaitent faire une carrière universitaire peuvent y parvenir. « Il faut juste de la volonté, tout en rejetant l'esprit de mystification », a-t-il affirmé. Au passage, il a évoqué un déficit d'enseignants.