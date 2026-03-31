Sénégal: Décès du rappeur Daddy Bibson, figure emblématique du hip-hop sénégalais

Le rappeur Daddy Bibson, figure emblématique du hip-hop sénégalais, est décédé ce lundi aux États-Unis, des suites d'un malaise, a-t-on appris de sources concordantes.

Daddy Bibson, de son vrai nom Cheikh Bounama Coly, s'était imposé comme l'une des voix les plus engagées et controversées de la scène rap nationale, marquant plusieurs générations par la force de ses textes et son franc-parler. Pionnier du mouvement rap au Sénégal, il s'était révélé au grand public dans les années 1990 avec le groupe Pee Froiss, aux côtés de Xuman, contribuant à poser les bases d'un hip-hop local conscient et revendicatif.

Après cette première expérience, il avait poursuivi sa carrière au sein du collectif Rap'Adio, avant de se lancer en solo avec plusieurs albums devenus des références du rap "Galsen", dont Jassbu, Sant Rek ou encore Ay Jundiou. Reconnu pour son style incisif et ses prises de position tranchées, Daddy Bibson s'était illustré par un rap engagé, abordant des thématiques liées à la gouvernance, aux inégalités sociales et aux préoccupations de la jeunesse sénégalaise.

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L'artiste était également connu pour ses clash retentissants dans le milieu du hip-hop, participant à instaurer une culture du débat et de la confrontation artistique dans le rap sénégalais. Au fil des années, il avait amorcé un tournant spirituel dans sa carrière, adoptant le pseudonyme de Tidiani 733, avec des productions davantage axées sur la réflexion religieuse et l'introspection. Installé aux États-Unis depuis un certain temps, Daddy Bibson continuait de s'exprimer sur l'évolution du hip-hop et les mutations de la société, tout en restant une figure influente de la culture urbaine sénégalaise.

Son décès constitue une perte majeure pour le monde de la musique et de la culture au Sénégal, où il laisse l'image d'un artiste engagé, libre et profondément attaché à ses convictions. Les rappeurs Bakhaw Dioum, Duggy Tee, Dj Bara Bou nioul, etc., ont par des messages transmis leurs témoignages sur les réseaux sociaux

"La scène hip-hop sénégalaise est en deuil suite au rappel à Dieu de Cheikh Bou Coly « Daddy Bibson », figure majeure du rap Galsen", a posté sur Instagram DJ Bara estimant que le défunt a été membre du groupe Pee Froiss puis fondateur de Rap'Adio. Selon lui, il s'est distingué depuis les années 1990 par son style engagé, son franc-parler et ses prises de position sur des sujets sociaux et politiques. "Sa disparition marque une grande perte pour la culture urbaine sénégalaise, laissant derrière lui un héritage artistique fort qui continuera d'influencer les générations", a-t-il dit.

Pour le rappeur Deggy Tee du Positif Black Soul, qui annonce par Watshapp cette triste nouvelle, "la carrière de Daddy Bibson est marquée par son engagement social et sa création musicale qui a profondément influencé le rap sénégalais, Africain et francophone".