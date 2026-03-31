Sénégal: Actes de vandalisme après le match Guédiawaye FC - AS Pikine - La Police annonce l'ouverture d'une enquête

Dakar — La direction générale de la Police nationale (DGPN) a annoncé, lundi, avoir ouvert une enquête pour situer les responsabilités suite aux incidents survenus aux abords du stade Léopold Sédar Senghor, dimanche, à l'issue de la rencontre de Ligue 1 de football ayant opposé Guédiawaye Football Club (GFC) à l'AS Pikine (1-3), a-t-on appris de source officielle.

"La Police nationale tient à informer l'opinion qu'une enquête a été ouverte dans le but d'identifier, d'interpeller et de poursuivre devant les instances judiciaires les auteurs de ces actes de vandalisme", indique un communiqué de la division de la communication et des relations publiques de la DGPN.

D'après le texte, des actes de vandalisme isolés ont été perpétrés aux environs de 19 heures par un groupe de supporters sur l'itinéraire du retour (axe Stade - Rond-point 26), malgré la maîtrise globale des flux et du dispositif de sectorisation des itinéraires strictement différenciés des supporters des deux équipes.

"Les victimes [de ces actes de vandalisme] se sont rendus au Commissariat d'arrondissement des Parcelles Assainies pour faire des déclarations relatives à des jets de projectiles qui ont occasionné des dommages sur un parking privé et une quincaillerie, précise le texte.

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Des bris de vitrines de l'établissement commercial et de la quincaillerie, cinq véhicules endommagés par des projectiles, dont quatre stationnés à l'intérieur du parking et un véhicule tiers dont le pare-brise arrière a été endommagé, ont été notés, selon la Police.

"L'exploitation immédiate des images de vidéosurveillance et des vidéos amateurs a permis de confirmer le mode opératoire : des jets de pierres sporadiques effectués par de jeunes individus se fondant opportunément dans la foule pour échapper aux forces de l'ordre", a expliqué la Police nationale.