Sénégal: Tattaguine - Une association fait construire les murs de clôture de six écoles élémentaires

Ngohé — L'association franco-sénégalaise AIDE Ngohé a offert six murs de clôture à autant d'écoles élémentaires de la commune de Tattaguine (centre).

Les écoles bénéficiaires se trouvent dans les villages de Ngohé Poffine, Ngohé Ndoffongor, Mbadath, Mbouguel, Loul Sob et Mbellongouth, qui accueillent quelque 1 700 élèves. Par ce don, AIDE Ngohé cherche à "renforcer la sécurité en milieu scolaire et [à] offrir de meilleures conditions d'apprentissage aux élèves".

"Avec ces aménagements, les élèves évoluent désormais dans un environnement sécurisé et propice à leur scolarisation", a dit Jean-Claude Diégane Diouf, le président de cette association, en présence de Khady Diop Mbodj, la directrice de cabinet du ministre de l'Education nationale. "Il faut garantir la sécurité des élèves et des enseignants", a ajouté M. Diouf, rappelant que l'association AIDE Ngohé a reconstruit un lycée de 18 salles de classes, dans cette partie de la commune de Tattaguine, avec l'aide de nombreux partenaires.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le secrétaire général d'AIDE Ngohé, Damien Sène, soutient que "ce n'est pas acceptable que 40 % des écoles du pays ne soient pas clôturées". Khady Diop Mbodj s'est réjouie de la contribution de cette association à la construction des écoles de la commune de Tattaguine. "Vous apportez une réponse concrète à plusieurs points essentiels, dont les conditions de travail des élèves et des enseignants", a dit la directrice de cabinet du ministre de l'Éducation nationale.