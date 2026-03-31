Sénégal: Le CAP renforce les capacités des présidents et membres des organes délibérants du secteur parapublic

Dakar — Le Cercle des administrateurs publics (CAP) a organisé lundi, à Dakar, un atelier de renforcement des capacités à l'intention des présidents et membres des organes délibérants du secteur parapublic afin de leur fournir les outils nécessaires pour mieux gérer l'échéance du premier trimestre de l'année 2026, a constaté l'APS.

"Les exigences du mois d'avril définies par le contrôle financier sont d'une importance capitale car elles nous permettent d'une part de faire le bilan de l'année 2025 avec l'examen de l'ensemble des documents annuels et d'autre part de démarrer le nouvel exercice 2026 afin de garantir la conformité, la transparence et la discipline financière dès le premier trimestre", a dit Coumba Diallo, présidente de la commission communication du CAP

Elle a précisé que cette formation aborde les différents points inscrits à l'ordre du jour du conseil d'administration prévu pour avril. Parmi ces thèmes figurent notamment l'examen du compte de gestion, du compte administratif, du rapport de gouvernance du président du conseil d'administration (PCA) sur le fonctionnement de l'organe délibérant, les rapports des commissaires aux comptes et les indicateurs de performance.

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Par ailleurs présidente du Conseil d'administration de la Compagnie du Théâtre National Daniel Sorano, Coumba Diallo a estimé que cet atelier est "crucial". Il s'agit, selon elle, d'une opportunité pour renforcer les compétences des responsables des organes délibérants, afin de garantir la conformité réglementaire, la transparence et la performance des structures du secteur parapublic dans le respect des échéances d'avril. Mme Diallo a également souligné l'engagement des membres actuels à accomplir leurs missions "avec détermination".

"Nous sommes cette génération de PCA qui sont déterminés à réussir les missions de veille et de conformité qui nous sont confiées afin de mieux répondre aux exigences du Président de la République et son Premier ministre", a-t-elle dit. Pour part, Ousseynou Fall, représentant du contrôleur financier de la présidence de la République, a mis en avant le lien entre la bonne gouvernance et la maitrise des normes.

"Aujourd'hui, on s'est rendu compte que pour qu'on puisse arriver à cette conformité réglementaire, à ce respect des textes, il va falloir renforcer les capacités des acteurs chargés de les mettre en œuvre pour qu'ils comprennent un peu quels sont les enjeux, mais surtout quelles sont les obligations qui pèsent sur eux en tant qu'acteurs de la gouvernance", a soutenu M. Fall. Il a insisté sur l'importance d'une appropriation pleine et entière des outils mis à disposition pour atteindre une gouvernance performante au sein des entités du secteur parapublic