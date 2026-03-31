Sénégal: La grève des transporteurs largement suivie à Matam

Matam — La grève des transporteurs a été bien suivie, lundi, à la gare routière régionale de Ourossogui, la plus importante de la région de Matam dans le nord du pays, a constaté un reporter de l'APS.

Au carrefour de Ourossogui où se concentraient des voitures "clandos", ce n'est pas l'ambiance habituelle. Les moto-jakarta assurent le transport à l'intérieur de la ville et vers des localités comme Matam. Non loin de là, la gare routière de la ville est presque vide. Sous les hangars, quelques chauffeurs et commerçants discutent du sujet du jour, observant les moto-jakarta et les charrettes transporter les clients. Sous une tente qui fait office de bureau, des responsables de la gare sont en. Les carnets et autres tableaux en bois servant à enregistrer les entrées et sorties des voitures, sont rangés.

"Tous les acteurs du transport routier de la région réunis ont décidé d'observer cette grève de 72 heures, parce que c'est le développement du secteur qui nous intéresse. Nous ne faisons que suivre le mot d'ordre décrété par nos représentants syndicaux", souligne Mamadou Thioub, chef de la gare routières régionale de Ourossogui.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Faisant le bilan à la mi-journée de cette grève, M. Thioub a signalé que le mot d'ordre a été respecté dans tous les trois départements de la région, ajoutant qu'aucune voiture n'est sortie de la gare de Ourossogui. En plus des moto-jakarta, les charrettes assurent le transport entre Ourossogui et Matam, une distance longue de 10 k