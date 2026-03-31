Gambie/Sénégal: Match amical - Le Sénégal défend sa suprématie, la Gambie en quête d'exploit depuis plus de 50 ans

Dakar — Le Sénégal affronte la Gambie, mardi, au stade Abdoulaye-Wade de Diamniadio, dans le cadre d'un match amical international où les Scorpions tenteront de mettre fin à plusieurs décennies sans victoire face aux Lions.

La rencontre est prévue à 19h GMT au stade Abdoulaye-Wade de Diamniadio. Les premières confrontations remontent aux éliminatoires de la Coupe N'krumah en février 1961, avec notamment une victoire gambienne lors du match retour. Il faudra ensuite attendre onze ans pour que les deux équipes se retrouvent, lors des éliminatoires de la zone 2 pour les Jeux de Lagos en 1972, où le Sénégal avait largement dominé la Gambie sur le score de 7-1. L'année suivante, les Scorpions signaient leur dernier succès sur le score de 2-1.

Depuis cette victoire de 1973, les deux sélections se sont affrontées une vingtaine de fois, avec une nette domination sénégalaise, entre victoires et de nombreux matchs nuls. La Gambie n'a plus réussi à s'imposer face à son voisin depuis près de cinquante ans. Le Sénégal aborde ce match en tant que champion d'Afrique et sous un enthousiasme populaire remarquable.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Les Lions ont battu le Pérou en match amical, samedi dernier, au Stade de France, sur le score de 2 buts à 0, devant une enceinte archicomble. Ils ont présenté le trophée à la diaspora sénégalaise. Cette ambiance festive et cette ferveur populaire seront au rendez-vous mardi au stade Abdoulaye-Wade, un chaudron réputé pour sa capacité à électriser les joueurs et le public. Les hommes de Pape Thiaw chercheront à confirmer leur suprématie continentale, tandis que la Gambie tentera de créer l'exploit.