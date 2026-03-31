Afrique: La liste des Lions pour le Mondial 2026 sera dévoilée au siège de la Sonatel Orange (Directeur général)

Dakar — La liste des Lions du Sénégal pour la Coupe du monde de football prévue du 11 juin au 19 juillet 2026 au Canada, aux États-Unis d'Amérique et au Mexique sera dévoilée au siège de l'opérateur téléphonique Sonatel Orange, à Dakar, a annoncé son directeur général Brelotte Ba, sans préciser la date exacte.

"Nous sommes fiers d'annoncer que la prochaine liste des Lions pour la Coupe du monde sera dévoilée depuis le siège de Sonatel Orange. Une marque de confiance que nous accueillons avec beaucoup de fierté", a-t-il déclaré. Le directeur général de Sonatel Orange a fait l'annonce lors d'une cérémonie de "Sargal" (hommage) aux Lions champions d'Afrique en titre. En décembre, le sélectionneur Pape Thiaw avait rendu public la liste des Lions pour la CAN au siège de l'opérateur téléphonique, partenaire de la Fédération sénégalaise football(FSF).

"Deux étoiles brillent déjà sur votre maillot. Et nous en sommes convaincus : le meilleur reste à venir. Sonatel Orange sera à vos côtés, aujourd'hui, demain et pour les prochaines grandes conquêtes", a promis Brelotte Ba. Selon lui, au-delà du partenariat avec la FSF, Sonatel Orange est convaincu que le football est un "formidable levier de cohésion, d'inspiration et de projection pour la jeunesse".

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"Quand les Lions entrent sur le terrain, ils portent bien plus qu'un maillot, ils portent un peuple. Et nous sommes fiers chez Sonatel Orange, d'être à leurs côtés dans les moments de défi comme dans les moments de gloire. C'est dans cet esprit que nous souhaitons aujourd'hui leur témoigner notre reconnaissance, à travers une distinction à la hauteur de leur engagement et de leur performance" a-t-il souligné. Le directeur général de Sonatel Orange a relevé qu'au-delà du talent et l'esprit d'équipe, les Lions impressionnent par leur "discipline", leur "unité".

"C'est ce qui fait les grandes équipes. C'est cela qui fait les champions. L'histoire ne s'arrête pas ici", elle se poursuit, a-t-il ajouté. Après avoir battu (2-0) le Pérou samedi au stade de France, les Lions vont livrer, mardi soir, un deuxième match de préparation de la Coupe du monde face aux Scorpions de la Gambie. Le Sénégal, huitième de finaliste, en 2022 au Qatar, va participer à sa quatrième Coupe du monde en 2026, qui se jouera du 11 juin au 19 juillet 2026 au Canada, aux États-Unis et au Mexique.

Le Sénégal est logé dans la même poule que la France, la Norvège et du vainqueur du barrage entre la Bolivie ou l'Irak. En 2002, pour leur premier Mondial au Japon et en Corée du Sud, les Lions avaient battu la France, détentrice du trophée, en match d'ouverture sur un but de feu Pape Bouba Diop (1978-2020), avant d'être éliminés en quart de finale par la Turquie, sur un "but en or".