Sénégal: A Touba, les populations se rabattent sur les charrettes et motos du fait de la grève des transporteurs

Touba — La grève des transporteurs perturbe fortement la mobilité des populations à Touba (centre), contraignant de nombreux usagers à recourir aux charrettes et aux motos "Jakarta" pour leurs déplacements.

Dans plusieurs quartiers, les transports alternatifs ont pris le relais des véhicules immobilisés. Les charrettes assurent l'essentiel des trajets à l'intérieur de la ville, tandis que les motos Jakarta sont également très sollicitées, avec toutefois une hausse des tarifs constatée.

Interrogée par l'APS, Marème Ndiaye, une habitante de la ville religieuse, estime que cette situation constitue un manque à gagner, aussi bien pour les chauffeurs que pour les usagers. "Les conducteurs doivent travailler pour assurer leurs dépenses quotidiennes, et les populations doivent pouvoir vaquer à leurs occupations", a-t-elle déclaré.

Du côté des charretiers, la grève est perçue comme une opportunité. Galass Ndiaye, conducteur de charrette, affirme enregistrer une hausse de la clientèle. "Les clients qui prenaient habituellement les véhicules sont aujourd'hui obligés de se tourner vers les charrettes", a-t-il expliqué, évoquant une augmentation attendue de ses recettes journalières.

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La même situation est constatée chez certains conducteurs de motos de type "Jakarta". Mame Thierno Niang dit avoir constaté ses courses doubler à la mi-journée. Il souhaite toutefois une reprise rapide des activités des transporteurs afin de faciliter la circulation des personnes. Les citoyens rencontrés appellent, pour leur part, les différentes parties prenantes à privilégier le dialogue pour une sortie de crise.