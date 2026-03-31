Sénégal: Sécurité sanitaire des aliments - La FAO souhaite bâtir un système sous-régional performant

Dakar — L'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) souhaite bâtir un système sous-régional performant devant prendre en charge la circulation des aliments pouvant être dangereux pour les populations en partageant l'expérience du Sénégal dans le cadre du Réseau international des autorités de sécurité sanitaire des aliments (INFOSAN).

"Nous avons mis en place au Sénégal INFOSAN, une expérience à partager dans la sous-région en commençant par Burkina et le Mali, des bénéficiaires du projet. À terme, nous cherchons à [disposer] d'un système sous-régional performant pour prendre en charge la circulation des aliments qui peuvent être dangereux", a déclaré, lundi, Mamadou Ndiaye, expert en sécurité sanitaire des aliments au Bureau sous-régional de la FAO pour l'Afrique de l'Ouest.

Il prenait part à un atelier sous-régional sur la sécurité sanitaire des aliments en Afrique de l'Ouest, dans le cadre du renforcement des capacités opérationnelles des points focaux d'INFOSAN. L'atelier en question vise à renforcer la capacité de réponse aux urgences de sécurité sanitaire des aliments et à améliorer la qualité sanitaire de l'alimentation de rue au Burkina Faso, au Mali et au Sénégal. INFOSAN regroupe 166 membres qui assurent le rôle de facilitation de la communication entre les différentes autorités chargées du contrôle des aliments.

"Il nous faut améliorer le dispositif de gestion des urgences. Et dans cet aspect-là, il y a un élément important, c'est la circulation des marchandises", a fait savoir le spécialiste de la sécurité sanitaire des aliments. Selon Mamadou Ndiaye, ce projet a permis non seulement d'identifier les services compétents, mais aussi de définir les points de contact et à leur trouver des suppléants. "C'est ainsi qu'on a mis en place la mise en place du réseau INFOSAN Sénégal", a-t-il indiqué, précisant qu'il reviendra à chaque autorité qui reçoit un produit considéré comme dangereux de prendre les mesures "idoines".

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"Il faudra certainement que nous fassions encore des efforts pour renforcer nos capacités analytiques dans ce sens, de façon à pouvoir détecter ce genre de toxines, mais également renforcer nos capacités d'alerte rapide et de réponse (...)", a, pour sa part, souligné le professeur Mamadou Diop, président du Comité national de Codex alimentarius.

Il juge le rôle du réseau INFOSAN "central", en ce qu'il permet aux pays de partager l'information en temps réel, sur les risques sanitaires et de gérer efficacement les urgences de sécurité sanitaire des aliments. "Du fait de l'importance de ce réseau, il est normal, et même nécessaire, vital, de renforcer la coopération sous-régionale et même africaine", a-t-il préconisé.