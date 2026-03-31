Maroc: Une première Hind Qsiouer élue au Conseil de la présidence de l'IUSY

Du 26 au 29 mars 2026, Istanbul a accueilli le Congrès mondial de l'Union internationale de la jeunesse socialiste (IUSY), sous le thème fédérateur «L'audace dans l'action : l'élaboration du monde que nous voulons». Parmi les quelque 200 délégués présents du monde entier, la délégation de la Chabiba ittihadia aile jeunesse de l'Union socialiste des forces populaires a su se distinguer par la qualité de ses interventions et par un résultat électoral historique.

La cité du Bosphore, que El Hassan Lachguar a qualifiée de «carrefour des civilisations et foyer de la résistance démocratique», a ainsi été le théâtre d'une participation marocaine remarquée, illustrant le dynamisme renouvelé de l'USFP sur la scène internationale.

Contre la précarité, l'urgence d'un syndicalisme renouvelé

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Invité officiellement par la présidence de l'IUSY en tant que coordinateur du Forum international des jeunes parlementaires socialistes, le député ittihadi El Hassan Lachguar a livré une intervention remarquée, bâtie autour du thème central: «Renouer l'engagement des jeunes avec le travail syndical» (lire le texte intégral en page suivante). Entre discours engagé sur le renouveau syndical et élection historique au Conseil de la présidence de l'IUSY, la Chabiba ittihadia s'est imposée comme acteur incontournable de la scène socialiste internationale

Après avoir exprimé la solidarité de l'USFP avec la Jeunesse du Parti républicain du peuple (CHP), à qui il a rendu hommage pour son courage face aux pressions politiques, El Hassan Lachguar a développé une analyse lucide de ce qu'il a nommé la «double désarticulation» affectant le marché du travail contemporain.

D'un côté, la précarisation des structures de l'emploi contrats courts, auto-emploi contraint, plateformes numériques dissout les liens collectifs qui fondaient traditionnellement le militantisme syndical. De l'autre, la rigidité des structures syndicales, perçues par les jeunes comme des institutions défensives déconnectées des nouvelles réalités du travail. Dans la région MENA, a-t-il souligné, cette fracture est encore plus profonde, avec des millions de travailleurs évoluant dans le secteur informel sans protection légale ni représentation.

Pour jeter des ponts entre l'énergie militante des jeunes et les institutions syndicales, le parlementaire ittihadi a proposé une feuille de route articulée autour de six piliers : moderniser la communication syndicale via les outils numériques et les formats adaptés à la «Génération Z»; intégrer les nouvelles formes d'emploi, notamment les travailleurs des plateformes et les auto-entrepreneurs; faire de la «qualité de l'emploi» un critère budgétaire au Parlement et non plus seulement les chiffres bruts du taux d'emploi; simplifier le discours syndical en le tournant vers des droits concrets et des victoires visibles; accompagner les jeunes avant leur entrée sur le marché du travail; et enfin assurer une présence syndicale forte durant les périodes de stage et d'apprentissage, moment de vulnérabilité particulière.

Lachguar a conclu son intervention en affirmant que le slogan du congrès «L'audace dans l'action» est la seule voie pour contrer l'individualisme excessif et les politiques qui institutionnalisent la précarité, avant de lancer un message de solidarité à la jeunesse du CHP: «La social-démocratie ne se construit pas sans la jeunesse, et la jeunesse ne peut pas changer le monde sans organisation collective».

La Chabiba ittihadia s'installe aux commandes de l'IUSY

C'est l'autre temps fort de cette participation marocaine: lors de ce congrès, Hind Qsiouer, représentante de la délégation de la Chabiba ittihadia, a été élue membre du Conseil de présidence de l'IUSY. Elle devient ainsi la première jeune militante marocaine à accéder à ce poste de direction au sein de cette structure mondiale.

Originaire de Fès, la militante a construit son parcours à la force du militantisme, depuis les rangs de base de la Chabiba ittihadia jusqu'aux instances nationales. Formée à l'école du mouvement étudiant -- véritable creuset politique , elle a su conjuguer engagement de terrain et rayonnement international, jusqu'à son élection au Bureau national de la Chabiba ittihadia, tremplin vers ce couronnement à Istanbul.

Son élection s'inscrit dans une dynamique forte du mouvement ittihadi au sein de l'IUSY, notamment après l'exclusion des pantins du polisario des instances dirigeantes de l'organisation, un développement largement perçu comme le signe d'un poids croissant du Maroc dans les cercles socialistes internationaux.

Pour les milieux ittihadis, cet accomplissement représente bien plus qu'une victoire individuelle: il témoigne de la crédibilité acquise par la Chabiba ittihadia sur la scène mondiale, du rôle pionnier des femmes dans la diplomatie partisane, et de la capacité du mouvement à défendre les causes nationales jusque dans les enceintes internationales.

Une délégation à la hauteur des ambitions de l'USFP

Outre El Hassan Lachguar et Hind Qsiouer, la délégation ittihadie comprenait Ayoub Al-Hachmi, qui représente le parti au Réseau MENA-Latina, ainsi que Fadi Wakili Asrawi et Anas Ar-Rahouni en qualité de congressistes. Ensemble, ils ont incarné une vision cohérente et engagée : celle d'un mouvement socialiste marocain ancré dans les débats contemporains, porteur d'alternatives sur l'emploi des jeunes, la social-démocratie et la justice internationale.

Cette participation au Congrès mondial de la jeunesse socialiste confirme la vocation internationaliste de l'USFP et de sa Chabiba: être présent là où se forge l'avenir du mouvement progressiste mondial, défendre les causes justes -- à commencer par la Cause nationale -- et contribuer à l'édification d'un socialisme démocratique adapté aux défis du XXIe siècle.