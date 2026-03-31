Maroc: Conquête

A Istanbul, lors du dernier congrès de l'Union Internationale de la Jeunesse Socialiste (IUSY), la jeunesse ittihadie a franchi un cap historique : pour la première fois, elle accède au présidium de cette organisation mondiale à travers l'élection de Hind Ksiouar, membre de son Bureau national.

Ce n'est pas un simple siège. C'est une conquête.

Car une conquête ne doit rien au hasard. Elle est toujours le produit d'un temps long, d'un travail patient, d'une vision assumée. Celle d'un parti -- l'Union Socialiste des Forces Populaires -- qui, depuis plus d'un demi-siècle, inscrit son action dans les grandes dynamiques internationales du mouvement progressiste. De l'Internationale Socialiste à l'Alliance Progressiste, l'USFP n'a cessé de porter une voix marocaine crédible, engagée et respectée.

Ce capital politique et relationnel ne relève ni de l'improvisation ni de l'opportunisme. Il se construit, se consolide et se transmet. Et c'est précisément cette continuité qui permet aujourd'hui à la jeunesse ittihadie de franchir un seuil décisif.

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Il faut également le dire avec clarté : cette avancée porte la marque d'une dynamique renouvelée. Depuis treize ans, sous l'impulsion de la direction politique du parti, un travail méthodique de réinvestissement des espaces internationaux a été mené. Présence constante, repositionnement stratégique, reconstruction d'alliances : l'USFP a progressivement retrouvé sa place dans les cercles où se façonnent les équilibres politiques globaux.

La percée de la jeunesse ittihadie à Istanbul est ainsi à la fois consécration et projection.

Consécration d'une école politique, d'une culture militante et d'une capacité à porter un discours audible à l'échelle mondiale.

Projection vers un nouveau cycle, où la jeunesse est pleinement actrice de l'influence internationale du parti.

Dans un espace international structuré par des luttes d'influence permanentes, cette avancée s'inscrit également dans un basculement plus large. Le recul de la jeunesse du Polisario dans ces instances n'est pas anodin : il traduit une recomposition des rapports de force, où la légitimité ne se décrète plus, mais se construit par la crédibilité, la constance et la capacité à convaincre.

Mais au-delà des équilibres, le signal politique est limpide.

Celui d'une jeunesse progressiste qui refuse le déclassement, qui investit les arènes internationales et qui comprend que la bataille des idées se joue désormais à l'échelle globale.

A Istanbul, la jeunesse ittihadie n'a pas simplement gagné un siège.

Elle a prolongé une histoire.

Elle a ouvert un horizon.

Une conquête.

Et sans doute, le début d'un nouveau cycle.