Maroc: La cinéaste marocaine Manal Chahboun en compétition officielle du 1er Festival du film wallon

Le court-métrage comique "C.Q.F.D" (C'est quasi foutu, docteur) de la cinéaste marocaine Manal Chahboun sera en lice en compétition officielle de la première édition du Festival du film wallon prévue du 02 au 25 avril prochain.

Sorti en 2025, "C.Q.F.D" (16 minutes), qui a remporté deux prix au Festival international du film de comédie de Liège (meilleur court-métrage et meilleur scénario), a conquis le public par son humour tendre et son regard humain sur la société.

Cette comédie sociale raconte l'histoire de Hamid, un jeune homme d'origine maghrébine qui fait croire à sa mère qu'il est médecin... alors qu'il est en réalité technicien de surface dans un hôpital. Pris dans son propre mensonge, il va devoir improviser une mascarade rocambolesque pour ne pas briser le rêve maternel.

A travers cette histoire drôle et touchante, Manal Chahboun aborde avec finesse le poids des attentes familiales, la quête de reconnaissance et l'amour filial, tout en mettant en lumière des personnages issus de la diversité belge. Le film avait également été sélectionné à la 17ème édition du Brussels International Women's Film Festival et présenté à la 21e édition du Festival international cinéma et immigration d'Agadir.

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Manal Chahboun est une scénariste, réalisatrice et productrice d'origine marocaine, née à Manacor (Îles Baléares) et qui a grandi en Belgique, dans la région liégeoise, au croisement de plusieurs cultures qui nourrissent son regard et son écriture cinématographique.

En 2022, elle s'installe à Bruxelles pour étudier la production et la mise en scène et collabore en parallèle à des projets audiovisuels et télévisés. Manal a été récompensée à plusieurs reprises pour ses scénarios soutenus par la Fédération Wallonie-Bruxelles et la Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD).

Le Festival itinérant du film wallon se déroulera le mois prochain dans cinq provinces : le 2 avril à Namur, le 9 dans le Luxembourg, le 19 dans le Hainaut, le 23 dans le Brabant wallon et le 25 à Liège. Outre "C.Q.F.D", neuf courts-métrages belges francophones seront en compétition pour 5 prix du public et un Grand prix du public, qui seront décernés directement par vote à la fin des projections.