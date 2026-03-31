Maroc: Patrice Motsepe - La CAF respecte la décision de la commission d'appel

Le président de la Confédération africaine de football (CAF), Patrice Motsepe, a affirmé, dimanche au Caire, que l'instance respecte la décision de sa commission d'appel concernant les incidents ayant marqué la finale de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN Maroc 2025).

"En tant que président de la CAF, je respecte la décision rendue par la commission d'appel", a souligné M. Motsepe lors d'une conférence de presse à l'issue des travaux du comité exécutif de la CAF.

Il a, par ailleurs, indiqué que le dossier relatif à la finale de la CAN 2025 entre le Maroc et le Sénégal est désormais entre les mains du Tribunal arbitral du sport (TAS), soulignant que la CAF ne fera aucun commentaire supplémentaire dans l'attente de la sentence finale.

M. Motsepe a insisté, dans ce sens, sur le fait que le respect des décisions du TAS constitue un principe fondamental de la gouvernance au sein de la CAF, affirmant que l'instance poursuivra ses activités ordinaires jusqu'à la décision définitive.

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De même, le président de la CAF a réaffirmé son engagement à traiter les 54 associations membres sur le même pied d'égalité et d'équité.

Il a également annoncé l'adoption d'amendements aux statuts de la CAF afin d'éviter la répétition des incidents ayant émaillé la finale de la dernière édition de la CAN, précisant que des réformes profondes seront introduites, notamment en matière d'organisation des matchs et d'arbitrage.

Ces modifications, a-t-il ajouté, visent à renforcer la confiance envers les arbitres, les opérateurs de l'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR), les commissaires de match ainsi que les instances disciplinaires et d'appel.

La CAF a indiqué, dans un communiqué publié dimanche, qu'elle procède à des changements et améliorations de ses statuts et règlements pour renforcer la confiance dans ses arbitres, opérateurs VAR et organes judiciaires, tout en garantissant que les incidents survenus lors de la finale de la CAN 2025 ne se reproduisent pas.