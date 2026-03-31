Maroc: 'Rawnak' fête la diversité culturelle et renforce le dialogue entre les civilisations

Le Palais El Badii de Marrakech a abrité, samedi, la 2e édition de l'événement culturel "Rawnak", une plateforme de rencontre entre différentes civilisations et favorisant le dialogue interculturel, dans un cadre propice à l'échange et à l'ouverture.

Portée par le Club Business Chef de l'Ecole nationale de commerce et de gestion (ENCG) de Marrakech, cette édition a mis en lumière les richesses des cultures indienne et vietnamienne, aux côtés de la culture marocaine, à travers des présentations variées reflétant la diversité du patrimoine humain.

A cette occasion, des espaces ont été aménagés pour faire découvrir les patrimoines indien et vietnamien, à travers des présentations de gastronomie traditionnelle, de costumes et de musique, ainsi que des explications mettant en lumière les spécificités culturelles propres à chaque pays. Cette expérience interactive a offert aux visiteurs l'opportunité de découvrir les particularités de chaque culture et leurs points de convergence.

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Dans une déclaration à la presse, la directrice de l'ENCG Marrakech, Bouchra Lebzar, a souligné que cet événement met particulièrement à l'honneur les arts culinaires, en valorisant la diversité des cuisines marocaine, indienne et vietnamienne, tout en renforçant les échanges culturels entre ces pays.

Ce rendez-vous constitue une opportunité importante pour les étudiants, leur permettant de développer leurs compétences personnelles et professionnelles, de renforcer leurs aptitudes en matière de communication et leur ouverture sur d'autres cultures, a-t-elle ajouté, précisant qu'il offre également la possibilité d'élargir les réseaux de relations et de partenariats, ainsi que de consolider la coopération académique et scientifique.

De son côté, la présidente de cette édition, l'étudiante Mariam Touil, a indiqué que "Rawnak" représente une occasion réunissant plusieurs cultures dans un même cadre, permettant ainsi aux étudiants de perfectionner leurs compétences en matière de gestion et de management, en cohérence avec la mission de formation de l'école.

Cette manifestation a connu la participation de personnalités issues des sphères culturelle et diplomatique, dont l'ambassadeur de l'Inde au Maroc, Sanjay Rana, et l'ambassadeur du Vietnam au Maroc, Le Kim Quy, qui ont salué l'importance de ce genre d'initiatives dans le renforcement des passerelles de communication entre les peuples et le rapprochement des cultures, mettant en avant l'importance de l'ouverture aux arts et aux traditions en tant que levier essentiel pour la consolidation des relations de coopération et d'amitié.

L'organisation de cet événement culturel s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par l'ENCG Marrakech en vue de consolider son ouverture sur l'environnement culturel et économique, de renforcer son rayonnement aux niveaux national et international, et d'offrir des espaces complémentaires à la formation académique permettant aux étudiants de valoriser leurs talents et de développer leurs compétences.

Bouillon

Exposition

L'Organisation du monde islamique pour l'éducation, les sciences et la culture (ICESCO) a annoncé que l'Exposition et musée international de la Sîrah du Prophète et de la civilisation islamique, ouverte au grand public depuis novembre 2022 à son siège à Rabat, a franchi le cap de 10 millions de visiteurs.

Dans une publication sur ses réseaux sociaux, l'ICESCO souligne que cet espace offre une "expérience cognitive et spirituelle" immersive, permettant aux visiteurs de s'imprégner de la vie exemplaire du Prophète Sidna Mohammed (PSL), grâce à des dispositifs interactifs et des contenus rigoureusement documentés.

Ce parcours muséal est le fruit d'un partenariat stratégique entre l'ICESCO, la Ligue du monde islamique (LMI) et la Rabita Mohammadia des oulémas, qui se veut une véritable "pérégrination entre foi et savoir", mettant en lumière les étapes phares de la Sîrah du Prophète et de la civilisation islamique.

Première de son genre organisée en dehors du Royaume d'Arabie Saoudite, cette exposition s'assigne pour mission de diffuser le message de l'Islam, fondé sur les valeurs de justice, de paix, de miséricorde, de tolérance, de coexistence et de modération en s'appuyant sur le Saint Coran, la Sunna du Prophète (PSL) et l'histoire rayonnante de la civilisation musulmane.

L'exposition comprend trois principaux pavillons, à savoir "L'exposition et le musée international de la Sîrah du Prophète et de la civilisation islamique" et le "Panorama de la chambre du Noble Prophète", supervisés par la LMI et conçus avec la technologie 3D et la réalité virtuelle (VR), ainsi que le pavillon "L'attachement des Marocains au Noble Prophète, symbole d'amour et de fidélité", supervisé par la Rabita Mohammadia des oulémas.