Maroc: Test paraguayen pour le Onze national

30 Mars 2026
Libération (Casablanca)
Par T.R

Le Onze national affrontera, ce soir à partir de 20 heures au stade Bollaert-Delelis de Lens, son homologue paraguayen pour le compte d'un match amical entrant dans le cadre de la préparation des deux équipes pour le Mondial 2026 dont les phases finales seront organisées conjointement par les Etats-Unis, le Mexique et le Canada.

Il s'agit du deuxième match test de la sélection marocaine lors de cette fenêtre FIFA du mois de mars. La première rencontre s'était déroulée, vendredi dernier au Metropolitan stadium à Madrid, contre l'Equateur, sanctionnée par un match nul, un partout.

Au sujet de cette opposition, le sélectionneur national, Mohamed Ouahbi s'est dit « content d'avoir joué un match contre une équipe de très haut niveau », ajoutant dans une déclaration rapportée par la MAP, qu'outre le fait d'être «satisfait de la prestation, il faut continuer à progresser pour être encore meilleur. Il y a des choses à travailler pour être performant lors de la Coupe du monde, notamment pour avoir une meilleure synchronisation».

Face au Paraguay, une sélection connue pour sa solidité défensive, l'occasion se prête pour l'EN de faire valoir ses atouts offensifs et de rendre une copie beaucoup plus convaincante, ou du moins annonciatrice d'un lendemain meilleur.

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Il convient de rappeler que l'équipe du Maroc, qualifiée au Mondial pour la septième fois, a été placée dans le groupe C aux côtés du Brésil, de l'Ecosse et d'Haïti.

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