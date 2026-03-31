Afrique: Nasser Bourita - Le pays, sous la conduite de SM le Roi, poursuit sa politique constante de solidarité avec les frères arabes au service de la stabilité de la région

Le Royaume du Maroc, sous la conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, poursuit sa politique constante de solidarité effective avec les frères arabes, incarnant ainsi une position Royale ferme soutenant la souveraineté arabe et la stabilité régionale face à l'escalade iranienne dangereuse, a affirmé le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita.

Intervenant lors de la 165e session ordinaire du Conseil de la Ligue des Etats arabes au niveau ministériel, tenue dimanche par visioconférence, M. Bourita a rappelé que le Maroc, dès les premiers instants du déclenchement de cette crise, a été le premier à exprimer sa solidarité avec ses frères arabes, conformément aux Hautes Orientations Royales.

Le ministre a aussi rappelé que SM le Roi a eu des entretiens directs avec Ses frères les dirigeants des pays du Golfe au cours desquels le Souverain a "réaffirmé la ferme condamnation par le Royaume du Maroc des agressions abjectes ayant visé la souveraineté de ces Etats frères et la sécurité de leurs territoires, ainsi que le soutien de Sa Majesté et Son plein appui à ces pays dans toutes les mesures légitimes qu'ils jugent appropriées pour la préservation de leur sécurité et de la quiétude de leurs citoyens".

La région arabe traverse une période délicate et extrêmement complexe, où "elle subit des agressions acharnées qui ont dépassé toutes les limites, visant des civils innocents et des infrastructures vitales telles que les aéroports, les ports et les centrales d'énergie, en violation flagrante des lois internationales et des us et coutumes, et en portant atteinte de manière sans précédent au droit des peuples de la région à vivre dans la dignité et la sécurité", a poursuivi M. Bourita.

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Le ministre a précisé que ces attaques visaient des pays arabes qui n'étaient parties à aucun conflit, mettant en garde contre le fait que «la poursuite de ces agressions, si elles ne sont pas maîtrisées, risque d'étendre ce conflit et de le transformer en un affrontement régional menaçant la stabilité de l'ensemble de la région, voire la paix mondiale», mettant l'accent sur les dégâts considérables que ces agressions ont causés à l'économie régionale et internationale.

«Où ces crises nous mènent-elles ? Et jusqu'à quand le régime iranien continuera-t-il à porter atteinte à la sécurité et à la stabilité de la région, dans une campagne d'agression qui dure depuis un demi-siècle?» s'est interrogé M. Bourita en faisant allusion à la préoccupation exprimée au niveau arabe face à cette situation.

Face à cette réalité, le ministre a affirmé que la responsabilité historique qui incombe aux Etats arabes exige de faire face à cet agissement avec fermeté et détermination, réitérant son appel à l'Iran pour se conformer à la résolution 2817 du Conseil de sécurité, ainsi qu'à la cessation immédiate et inconditionnelle de toutes ses agressions, ainsi qu'à "l'élaboration d'une position arabe unifiée et ferme face à ce comportement hostile".

Il a aussi appelé à soutenir "les Etats arabes dans toutes les mesures légitimes qu'ils prennent pour protéger leurs territoires" et à "prendre des mesures immédiates et fermes pour garantir la sécurité de l'espace aérien régional et la sécurité de la navigation maritime dans la région".

Le Royaume du Maroc, qui suit de près les initiatives et les propositions de médiation qui ont émergé récemment, réaffirme que le dialogue sérieux tout en faisant prévaloir la raison demeure la seule voie à même de rétablir la sécurité et la stabilité dans la région, a fait observer M. Bourita, annonçant que le Royaume appuie et apprécie toute initiative visant la désescalade, à mettre fin à l'hémorragie du conflit et à consacrer les bases garantissant qu'il ne se reproduise pas à l'avenir, quelles que soient les circonstances, en vue de préserver le droit des Etats arabes frères et de leurs peuples à vivre dans la paix, la stabilité et la sécurité.

Et de conclure que le Maroc, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, restera inébranlable dans la défense des intérêts suprêmes de la nation arabe, ainsi que de la sécurité et de la stabilité dans la région, incarnant ainsi un modèle pionnier de solidarité concrète et de positions de principe.