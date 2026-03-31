Cote d'Ivoire: Deuil - Fraternité Matin apporte son soutien à la famille du défunt collègue Alexis Kramboh

Dans un élan de compassion et de fraternité, une délégation de seize agents du groupe Fraternité Matin a apporté du réconfort à la famille du défunt collègue Alexis Kramboh, le lundi 30 mars 2026, à Sikensi.

Conduite par son directeur général adjoint, Adama Koné, la délégation de Fraternité Matin a présenté les condoléances les plus sincères de la direction et de l'ensemble du personnel à la famille éplorée.

Le porte-parole, Mathias Kouassi, par ailleurs, responsable des ressources humaines, a rassuré les parents du soutien constant du groupe à la famille de leur collègue, décédé le mardi 17 mars 2026, à 7 h 08, à Abidjan, des suites d'une longue maladie. Pour la circonstance, un geste symbolique a été fait à la famille, en attendant l'ultime séparation prévue le 4 avril 2026, à Sahué, village du département de Sikensi.

Appréciant la visite, les parents du défunt ont remercié la délégation. Ils se sont réjouis de la bonne collaboration qui existe entre les travailleurs de Fraternité Matin.

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« C'est parce que vous étiez en de bons termes avec notre fils que vous êtes là. Merci pour le soutien, pour la bonne collaboration que vous avez eue avec lui. Merci également pour le geste financier », a déclaré M. Kouassi Koffi, le géniteur du secrétaire de rédaction Alexis Kramboh, qui n'a cessé d'exprimer sa reconnaissance à la délégation ainsi qu'à tout le personnel resté à Abidjan.

Pour rappel, Alexis Kramboh était un homme sans histoire, aimable et rigoureux dans son travail. Il exerçait en tant que correcteur, puis secrétaire de rédaction, jusqu'à ce qu'il soit arraché à l'affection des siens.