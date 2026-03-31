Cote d'Ivoire: Coopération - La Team Europe annonce un soutien d'environ 655 milliards de Fcfa à la Côte d'Ivoire

La Team Europe a annoncé un soutien financier d'un montant d'un milliard d'euros (environ 655 milliards de Fcfa) au Plan national de développement (Pnd) 2026-2030 de la Côte d'Ivoire.

Cette annonce a été faite, le 30 mars à Cocody, par Myriam Ferran, directrice générale adjointe des partenariats internationaux à la commission européenne, lors de la cérémonie de présentation du programme d'investissement de la Team Europe. L'évènement s'est tenu en marge du Forum d'affaires Ue régional-corridors de l'Afrique de l'Ouest.

Ce financement vise à accompagner la Côte d'Ivoire dans plusieurs secteurs prioritaires inscrits dans la stratégie Global Gateway de l'Union européenne. Il s'agit notamment des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique, des transports et de la mobilité urbaine, ainsi que de projets créateurs d'emplois, incluant l'éducation, la formation professionnelle et l'insertion des jeunes. Le soutien porte également sur le développement durable des chaînes de valeur, notamment celle du cajou.

« Notre priorité, c'est d'assurer la transformation locale de ces matières premières, avec une perceptive d'accroissement des échanges commerciaux avec l'Ue. Il s'agit d'une étape importante dans la coopération qui nous unit », a souligné Myriam Ferran.

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Le ministre du Plan et du Développement, Souleymane Diarrassouba, a salué cet engagement de la Team Europe qui ouvre, à travers cette annonce, une nouvelle ère de coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne.

Selon lui, ces investissements constituent des leviers majeurs pour le développement et la diversification de la coopération économique. Il a également rappelé qu'investir en Côte d'Ivoire permet d'accéder à des marchés régionaux importants, notamment ceux de l'Uemoa et de la Cedeao, représentant environ 450 millions de consommateurs, ainsi qu'à la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf), qui offre un marché de près de 1,4 milliard de consommateurs.

À cette occasion, le ministre a invité l'ensemble des partenaires institutionnels et privés à se mobiliser davantage pour accompagner les efforts du gouvernement ivoirien.

Souleymane Diarrassouba a exhorté l'ensemble des acteurs nationaux et européens impliqués dans l'exécution des investissements concernés, à préserver rigoureusement l'alignement des interventions opérationnelles sur les déclinaisons sectorielles et les Plans de travail annuels du Pnd 2026-2030 sur la période concernée.