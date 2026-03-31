Afrique de l'Ouest: Forum d'affaires UE-Régional - Corridors d'Afrique de l'Ouest - Anne Ouloto-Lamizana partage la stratégie d'intégration régionale de la Côte d'Ivoire

Annoncé le 24 février 2026 au siège de la délégation de l'Union européenne en Côte d'Ivoire, le Forum d'affaires UE-Régional - Corridors d'Afrique de l'Ouest, s'est ouvert le lundi 30 mars au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire d'Abidjan-Cocody avec pour thème : "Mobiliser des investissements sur les corridors stratégiques de l'Afrique de l'Ouest". L'évènement a été placé sous le patronage du Vice-Président de la République, Tiémoko Meyliet Koné.

Représentant le Premier ministre, la ministre d'État, ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration, Anne Désirée Ouloto-Lamizana, a profité de l'occasion pour présenter les grands axes de la stratégie ivoirienne de renforcement de l'intégration régionale.

Mais aussi l'opportunité qu'offre le Forum pour la mise en oeuvre de ladite stratégie. « Oui, pour libérer pleinement le potentiel de notre région, nous devons réunir les conditions non exhaustives suivantes : des infrastructures modernes et résilientes ; des procédures simplifiées et harmonisées, s'appuyant sur les progrès digitaux ; une gouvernance concertée et efficace des corridors ; la capacité à conclure des partenaires pragmatiques et stratégiques, pour mobiliser les ressources indispensables aux investissements ; Une intégration réussie des peuples, dans une région en paix et en sécurité », a-t-elle indiqué.

« C'est pourquoi, le Gouvernement ivoirien salue l'initiative de ce forum, qui vise à agir, ensemble », a déclaré Anne Désirée Ouloto-Lamizana. Surtout que conformément à la vision du Président Alassane Ouattara, « Ces corridors ne sont pas de simples axes de transports. Ce sont des artères vitales de l'intégration régionale », a-t-elle souligné.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

À l'instar de la représentante du Premier ministre, Dr Kalilou Sylla et Mamadù Serifo Jaquité, respectivement commissaires de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest (Cedeao) et l'Union économique et monétaire ouest-africaine (Uemoa) en charge des Départements du développement humain ont salué le caractère inclusif de la rencontre. Puisque qu'aux côtés des États, se trouvent des institutions régionales et internationales, des investisseurs, des entreprises et des partenaires techniques et financiers.

Le premier des deux commissaires a indiqué : « Aujourd'hui, l'intégration régionale n'est plus une option. Elle constitue une nécessité impérieuse pour assurer une croissance durable, inclusive et résiliente ».

Andrea Clerici, représentant la Banque européenne d'investissement et Myriam Ferran, directrice générale adjointe de la Commission de l'Union européenne se sont félicités de la clarté des objectifs assignés au Forum. Notamment la nécessité de fédérer les énergies et les orienter vers des projets identifiés et bien structurés, des partenariats formalisés et des engagements fermes de financement.

Pour rappel, le Forum qui devra enregistrer la participation d'environ 700 patrons et gestionnaires s'inscrit dans le cadre de l'initiative Global Gateway de l'Union européenne. Il se veut également la plateforme - par excellence - de la mobilisation des investissements privés vers les projets structurants dans l'espace économique ouest-africain.