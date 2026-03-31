Cote d'Ivoire: Journée internationale de la femme juge - Le rôle des femmes dans le système judiciaire mis en avant

Dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la femme juge, commémorée chaque 10 mars, l'Association des femmes magistrats de Côte d'Ivoire (Afemci) a organisé, le 27 mars 2026, une cérémonie à la Maison de l'Entreprise, à Abidjan-Plateau.

Placée sous le thème « Femmes juges sous les sièges et au-delà : protéger l'accès à la justice », cette rencontre a constitué un espace d'échanges et de réflexion autour du leadership féminin dans le monde judiciaire, de la promotion des droits humains et de l'accès équitable à la justice.

Selon la présidente du conseil d'administration de l'Afemci, Suzanne Haddad épouse N'Guessan Zékré, magistrate et actuelle secrétaire générale à l'institution du Médiateur de la République, l'intérêt de cette initiative est de renforcer la visibilité des femmes magistrates dans la société, notamment leur contribution dans le traitement des dossiers et leur rôle dans l'humanisation de la justice. « Il est important que la femme juge soit davantage connue et présente sur la scène judiciaire », a-t-elle affirmé.

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La présidente du conseil d'administration de l'Afemci, Suzanne Haddad, est revenue sur les motivations ayant conduit à la création de l'association en 2016. Selon elle, l'objectif était de promouvoir la nomination des femmes aux hautes fonctions de la magistrature.

À l'en croire, cette initiative a porté ses fruits. « Après la création de l'association, nous avons constaté une augmentation significative des nominations de femmes, aussi bien au niveau des tribunaux que des cours d'appel et de la Cour de cassation », a-t-elle indiqué.

De son côté, le président de la Cour de cassation, Yua Koffi, a déclaré ouverte la cérémonie. Il a salué l'engagement des femmes magistrates ivoiriennes, qu'il considère comme des actrices majeures du renforcement de l'État de droit. Selon le président de la Cour de cassation, cette journée constitue une occasion de rendre hommage à leur dévouement et à leur contribution quotidienne à une justice plus accessible.

S'appuyant sur le thème de cette édition, « Femmes juges sous les sièges et au-delà : protéger l'accès à la justice », il a mis en avant la double mission de la femme juge, qui, selon lui, est d'incarner l'impartialité et l'indépendance dans l'exercice de ses fonctions, tout en jouant un rôle social dans la défense des droits des citoyens.

Il a également souligné les progrès enregistrés en matière de représentation féminine dans les juridictions ivoiriennes, y voyant une volonté des autorités de promouvoir l'égalité dans le système judiciaire. Il a toutefois rappelé que des défis subsistent, notamment la lutte contre les discriminations et les obstacles économiques, sociaux et culturels limitant l'accès à la justice pour les populations les plus vulnérables.