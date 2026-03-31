Cote d'Ivoire: Mesure d'audience - La HACA et Thinktank Media signent un partenariat

La Haute autorité de la communication audiovisuelle (Haca) a franchi une étape décisive, ce lundi 30 mars 2026, en son siège sis à Cocody, aux II-Plateaux, avec la signature d'une convention de prestation de services dédiée à la mesure d'audience des médias audiovisuels, en partenariat avec Thinktank Media.

Cette initiative vise à restaurer un outil clé du secteur, interrompu ces derniers mois, et à rétablir la confiance entre les différents acteurs du marché.

Dans un contexte marqué par l'absence de données fiables, le président de la Haca, René Bourgoin, a souligné l'urgence de remettre en place un dispositif crédible. Selon lui, la mesure d'audience constitue un pilier essentiel pour comprendre les comportements des publics, évaluer la performance des contenus et orienter les stratégies des médias et des annonceurs. Elle permet également, précise-t-il, d'assurer une meilleure répartition des investissements publicitaires, tout en renforçant la transparence du marché.

Aussi, ajoute-t-il, au-delà de son rôle économique, cet outil s'impose comme un instrument fondamental de régulation. Il offre à la Haca une lecture précise des dynamiques du secteur, contribuant ainsi à garantir un environnement équilibré et équitable pour l'ensemble des acteurs.

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De son côté, le directeur général de Thinktank Media, Aly Berté, a insisté sur la portée stratégique de cet engagement. Il a qualifié cette signature d'« acte de stabilisation » et de « clarification » du marché audiovisuel ivoirien. Pour lui, la mesure d'audience dépasse la simple production de données : elle constitue un véritable « instrument de vérité », indispensable à la crédibilité du secteur.

Thinktank Media, faut-il le noter, est un cabinet spécialisé dans la production et l'analyse de données d'audience au service des médias et des annonceurs. Il accompagne les acteurs du secteur audiovisuel en fournissant des outils d'aide à la décision basés sur des standards internationaux et des méthodologies rigoureuses.

L'entreprise s'engage ainsi à fournir des données fiables, conformes aux standards internationaux, grâce à une approche fondée sur la rigueur, l'intégrité et la qualité. Ce dispositif devra servir de repère commun à l'ensemble des professionnels, tout en favorisant une meilleure prise de décision.

À terme, cette collaboration entre la Haca et Thinktank Media devrait permettre de structurer durablement le paysage audiovisuel ivoirien.

En réinstaurant un système de mesure d'audience performant, les deux institutions entendent poser les bases d'un marché plus transparent, attractif et compétitif, au bénéfice des médias, des annonceurs et du public.