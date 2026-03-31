Sénégal: Clôture assises nationales des daara - Le Pm Ousmane Sonko s'engage à intégrer les daaras dans le système éducatif

Intégrer les daaras dans le système éducatif tout en préservant leur spécificité, c'est l'un des objectifs du Premier ministre Ousmane Sonko et de son gouvernement. C'est ce qu'il a indiqué lundi, lors de la cérémonie de clôture des Assises nationales des daara, tenue à Dakar.

« Nous ne sommes plus à l'heure des intentions, nous sommes à celle de la synthèse, de la décision et de l'engagement, d'un engagement indéfectible solennel et pleinement assumé à intégrer les daaras dans le système éducatif tout en préservant leur spécificité », a indiqué le Premier ministre Ousmane Sonko.

Ayant présidé lundi la cérémonie de clôture des assises nationales des daaras, le Premier ministre a soutenu que ce rendez-vous a consacré bien plus qu'une convergence, il a scellé une alliance historique entre une « exigence sociale longtemps différée » et une « exigence politique de haute portée », entrainant irréversiblement le repositionnement des daaras au coeur du référentiel de la « Vision Sénégal 2050 ».

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Sur ce, il a rendu hommage aux acteurs des daaras pour le chemin parcouru. Car, pour lui, ces résultats, aussi remarquables qu'ils soient, ne sont pas le produit du hasard ni de l'improvisation. Ils procèdent d'une inclusion territoriale sans précédent, partant de communes avec les borom-daara et les serignes daara ; consolidés au niveau départemental, régional et administratif.

« Nos daaras nous réconcilient avec nous-mêmes, capables d'articuler l'exigence spirituelle avec les impératifs de modernité, de productivité et de compétitivité au service de la nation. Vos travaux ont abouti à une synthèse d'une remarquable cohérence, circulée autour de sept axes fondamentaux, qui redessinent avec force et précision la structure de l'avenir de nos daaras », a-t-il témoigné.

Une vision « réaffirmée et clarifiée »

D'après le Premier ministre, ces sept axes sont une vision « réaffirmée et clarifiée » ; la révision rigoureuse des concepts fondateurs et des finalités éducatives du daara ; une gouvernance pérenne et responsable articulée autour de mécanismes de financement transparents et d'une gestion rigoureuse des deniers publics. Mais aussi, une reconnaissance institutionnelle « pleine et entière » par l'adoption d'un cadre juridique et réglementaire adapté qui confère aux daaras la légitimité et la sécurité que son rôle exige.

Ainsi, M. Sonko a plaidé pour la restauration de la dignité de l'apprenant par l'amélioration substantielle des conditions de vie et des environnements adaptés.

« L'enjeu qui est le nôtre est d'une portée civilisationnelle. Il ne s'agit pas seulement de réformer une institution. Il s'agit de réconcilier le Sénégal avec lui-même, de rendre à notre patrimoine éducatif ancestral la dignité, le rôle et le rayonnement de l'école coranique », a-t-il ajouté.

Dès lors, le chef du gouvernement sénégalais a pris l'engagement personnel et solennel de transmettre l'intégralité des recommandations issues de ces assises au président de la République, à qui il appartiendra de donner des orientations « claires et définitives ». Qui permettront de transformer la pensée en action, la délibération en politique, afin que chaque enfant sénégalais puisse, au sein d'un daara rénové et reconnu, accéder à l'excellence, à la réussite et devenir un adolescent pleinement accompli.