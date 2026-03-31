Sénégal: Grève des transporteurs - Des dispositions spécifiques mises en place par le Cetud

30 Mars 2026
Le Soleil (Dakar)
Par Mariama Dieme

Le Conseil exécutif des Transports urbains durables (Cetud) a mis en place des dispositions spécifiques pour renforcer l'offre de transport, avec une exploitation qui pourrait être prolongée jusqu'à 22h sur les principales lignes du réseau. La décision a été annoncée lundi, à la suite de la grève des transporteurs prévue du 30 au 1er avril 2026 sur l'étendue du territoire national.

Sous l'impulsion du ministère des Transports terrestres et aériens (MiTTA), le Conseil exécutif des Transports urbains durables (Cetud), face au mouvement de grève initié par certains syndicats, a mis en place dispositions afin d'assurer la continuité du service public de transport dans la région de Dakar.

Dans un communiqué rendu public lundi, le Cetud souligne que l'ensemble des opérateurs du réseau de transport urbain, notamment Dem Dikk, l'Aftu et Dakar Mobilité (BRT), sont pleinement mobilisés pour répondre aux besoins quotidiens de déplacement des populations.

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« Afin de mieux accompagner les usagers, des dispositions spécifiques ont été mises en place pour renforcer l'offre de transport, avec une exploitation qui pourrait être prolongée jusqu'à 22h sur les principales lignes du réseau », lit-on dans le document.

S'agissant spécifiquement du réseau exploité par les opérateurs affiliés à l'Aftu, il est constaté selon la même source, qu'environ 98 % du service est assuré, avec quelques perturbations relevées dans certaines gares.

« À cet effet, les Forces de défense et de sécurité ont été mobilisées afin de garantir la sécurité des personnels et des usagers. Le Cetud appelle l'ensemble des acteurs à privilégier le dialogue et la concertation, dans l'intérêt supérieur des populations » ajoute la note.

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