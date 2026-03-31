Sénégal: Incidents après match As Pikine - GFC - Une enquête ouverte après des actes de vandalisme

La Police nationale a annoncé lundi l'ouverture d'une enquête dans le but d'identifier, d'interpeller et de poursuivre devant les instances judiciaires les auteurs de ces actes de vandalisme et de dégradations de biens d'autrui aux abords du Stade Léopold Sédar Senghor. Les faits se sont déroulés le dimanche 29 mars 2026 à l'issue du match entre l'AS Pikine et le Guédiawaye Football Club (GFC).

Le 29 mars 2026, à l'issue de la rencontre de Ligue 1 opposant l'AS Pikine au Guédiawaye Football Club (GFC), des incidents localisés ont été enregistrés aux abords du complexe sportif. En fait, malgré la maîtrise globale des flux, des actes de vandalisme isolés ont été perpétrés aux environs de 19h00 par un groupe de supporters sur l'itinéraire du retour (axe Stade Rond-point 26).

Selon un communiqué de la Police nationale publié lundi, les victimes se sont rendues au Commissariat d'arrondissement des Parcelles Assainies pour faire des déclarations relatives à des jets de projectiles qui ont occasionné des dommages aux endroits.

Dans leur document, le Police indique qu'un parking privé et une quincaillerie ont été visés, des bris de vitrines de l'établissement commercial et de la quincaillerie en question ont été détruits.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

En plus, cinq véhicules ont été endommagés par des projectiles, dont quatre stationnés à l'intérieur du parking et un véhicule tiers dont le pare-brise arrière a été brisé.

Des images de vidéosurveillance exploitées

Sur ce, la Police souligne que l'exploitation immédiate des images de vidéosurveillance et des vidéos amateurs a permis de confirmer le mode opératoire des jets de pierres sporadiques effectués par de jeunes individus se fondant opportunément dans la foule pour échapper aux forces de l'ordre.

« La Police nationale tient à informer l'opinion qu'une enquête a été ouverte dans le but d'identifier, d'interpeller et de poursuivre devant les instances judiciaires les auteurs de ces actes de vandalisme », a fait savoir la police dans son communiqué.

Il convient de souligner qu'afin de prévenir tout affrontement entre les deux camps rivaux, des itinéraires strictement différenciés avaient été mis en oeuvre par le dispositif de sécurité. Pour les supporters de l'AS Pikine, ils devaient accéder et sortir du stade via la route nationale et le pont Sénégal 92 vers l'entrée principale.

A lire aussi : Violence lors du match Guédiawaye FC/SONACOS: La LSFP annonce l'ouverture d'une enquête

Concernant les supporters du GFC, ils devaient venir et rentrer en passant par la VDN 3 et le Rond-point 26 vers les portails faisant face à l'Unité 25 et Grand Médine.

« Ce dispositif de sectorisation a été maintenu durant la phase de dislocation, avec un accompagnement policier jusqu'aux secteurs de l'Unité 15, de Golf et du Technopole, garantissant l'absence de contact direct entre les deux camps », lit-on dans le communiqué de la Police.