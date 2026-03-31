Congo-Kinshasa: Hausse du prix des transports sur l'axe routier Goma-Masisi

Le prix de la course des transports en commun est passé, ces jours-ci, de 30 000 à 50 000 francs congolais, soit une majoration de 20 000 FC.

Selon des sources locales, cette hausse est due au délabrement avancé de ce tronçon routier vital pour l'approvisionnement de la chef-lieu du Nord-Kivu.

Les mêmes sources rapportent que le trajet vers le marché de Nyabiondo, qui durait autrefois environ 4 heures, prend désormais au moins 7 heures de route.

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Selon les témoignages des usagers, plusieurs zones bloquent quasi quotidiennement la circulation sur cet axe :

Matanda : Un éboulement majeur rend le passage extrêmement difficile, malgré les tentatives de réparation par des engins de chantier.

Rivière Nyakajanga : Le passage devient impraticable à la moindre pluie à la suite du débordement des eaux.

Bihambwe (axe Rubaya) : Ce secteur est décrit par les motards comme l'endroit le plus complexe, exigeant des efforts physiques constants pour franchir les obstacles.

« A certains endroits, nous devons descendre des motos et marcher à pied sur de longues distances avant de pouvoir remonter lorsque le terrain le permet », témoigne une commerçante de Goma.

Menace sur les prix des denrées alimentaires

Les acteurs locaux du territoire de Masisi redoutent une flambée des prix des produits de première nécessité sur les marchés locaux, mais aussi à Goma à la suite de cette situation de route.

La ville de Goma dépend en effet quotidiennement des produits vivriers en provenance des zones de production de Masisi. Si aucune intervention urgente n'est menée pour stabiliser la route, la sécurité alimentaire de la capitale provinciale pourrait être impactée.