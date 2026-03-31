Congo-Kinshasa: Plus de 100 balayeuses des routes réclament 9 d'arriérés à Mbuji-Mayi

30 Mars 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Des centaines de femmes chargées de l'assainissement des nouvelles routes asphaltées réclament leurs primes et salaires de neuf mois, à Mbuji-Mayi, chef-lieu du Kasaï-Oriental.

Réagissant lundi 30 mars à Radio Okapi, elles affirment entretenir quotidiennement des artères de la ville diamantifère.

Ces travailleuses, parmi lesquelles figurent de nombreuses femmes du troisième âge, commencent leur service dès 4 heures du matin.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Certaines parcourent plus de six kilomètres à pied pour rejoindre leur secteur de travail, notamment sur la route du rectorat de l'Université de Mbuji-Mayi.

« Nous travaillons depuis bientôt 8 ans sur le boulevard. On fait l'appel nominal autour de 11h00, mais on ne nous donne rien », déplore l'une d'entre elles.

Imbroglio administratif

Le dossier est marqué par un renvoi de responsabilités entre les structures de recrutement et les autorités urbaines :

La version du recruteur : Cele Mutombo, responsable de la Fondation Saff Celé, soutient que le recrutement a été fait sous l'impulsion de la mairie. Selon lui, c'est à l'hôtel de ville de fixer la hauteur des paiements et de libérer les fonds.

La version de la mairie : De son côté, l'hôtel de ville rejette toute responsabilité dans ce dossier. Les autorités urbaines affirment disposer déjà de leur propre brigade spéciale d'assainissement et ne pas reconnaître ces engagements.

Des promesses non tenues

Pourtant, plusieurs balayeuses affirment avoir été sensibilisées directement par le maire de Mbuji-Mayi pour s'engager dans ces travaux d'intérêt public. Malgré l'absence de contrat formel ou de rémunération fixe, ces femmes continuent de balayer les avenues dans l'espoir d'une régularisation de leur situation.

L'incertitude demeure quant à l'autorité qui devra finalement assumer la charge financière de ces prestations effectuées au vu et au su de tous les usagers de la route.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.