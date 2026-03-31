Congo-Kinshasa: Des mesures sur l'abattage des animaux errants dans l'enceinte de l'aéroport de Bunia

Le maire de la ville de Bunia, en Ituri, a instruit depuis quelques jours les forces de sécurité d'abattre tous les animaux en divagation dans la concession de la Régie des voies aériennes (RVA).

Selon des sources aéroportuaires, ce sont principalement des chiens, et parfois des chèvres, qui sont régulièrement aperçus à l'intérieur de la parcelle de l'aéroport.

Malgré les efforts déjà entrepris pour les évacuer, la présence de ces animaux constitue toujours un danger sérieux pour les avions et les passagers des compagnies aériennes qui desservent la ville de Bunia.

La situation est d'autant plus préoccupante que l'aéroport de Bunia évolue vers les standards internationaux, avec une hausse du trafic consécutive aux travaux d'élargissement de la piste.

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Un autre facteur de risque est la proximité des habitations des quartiers voisins de la concession notamment Gbanday, Mbunya 1, Chunga et Tsere. Plusieurs dizaines de familles ont déjà été délocalisées et indemnisées, mais certaines refusent encore de quitter les lieux, réclamant des compensations jugées excessives.

A cela s'ajoute l'absence de clôture sécurisée autour de la concession, facilitant l'intrusion des animaux.

La mesure prise par le maire de Bunia est saluée par plusieurs agences de transport aérien, qui appellent toutefois à renforcer durablement la sécurité en procédant à la construction d'une clôture autour de l'aéroport.