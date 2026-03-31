Congo-Kinshasa: Le PAM décide de renforcer les systèmes alimentaires et encourager la production en RDC

Dans l'élaboration de son nouveau plan stratégique en RDC, le Programme alimentaire mondiale (PAM) a décidé de renforcer les systèmes alimentaires locaux, en encourageant la production en RDC.

David Stevenson, Directeur du PAM/RDC, a formulé cette annonce lundi 30 mars à Kinshasa lors de l'ouverture de l'atelier sur la formulation du Plan stratégique de pays (CSP) pour répondre aux besoins humanitaires dans ce pays.

« Dans le cadre du prochain Plan stratégique pays (CSP), le PAM s'appuiera sur sa réponse humanitaire pour renforcer les systèmes alimentaires locaux, en encourageant la production locale, l'approvisionnement local pour les distributions en nature, avec des produits nutritifs de qualité, ainsi que des programmes de transferts monétaires et de coupons adaptés aux contextes », a-t-il précisé.

Contexte difficile

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Ces assises visent à définir une vision stratégique claire à l'horizon 2030, dans un contexte mondial complexe et à une période charnière pour le pays.

« Les besoins humanitaires dans ce pays augmentent de manière spectaculaire, alors même que la RDC dispose d'un potentiel immense pour nourrir l'ensemble du continent, et au-delà », a déploré le Directeur-Pays du PAM.

Le CSP définit alors les priorités stratégiques du PAM en RDC pour répondre aux besoins humanitaires, renforcer la résilience des communautés et soutenir les solutions durables face à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle.

« Une RDC sans conflit »

Celle-ci fait suite notamment à plusieurs défis sécuritaires et humanitaires auxquels la RDC est confrontée, selon le secrétaire général au Plan, Daniel Epembe Mosango.

« Les effets de changements climatiques viennent exacerbe ces vulnérabilités avec une irrégularité de saisons agricole, des inondations fréquentes, dégradation de terres agricoles, etc », a-t-il poursuivi.

Voilà pourquoi, a conclu David Stevenson, le PAM reste pleinement engagés à travailler, avec les autres les partenaires, « autour d'un objectif commun : une RDC sans conflit, capable de réaliser pleinement son potentiel ».