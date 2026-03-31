Congo-Kinshasa: Félix Tshisekedi lance la récolte de 40 000 tonnes de maïs du Service national

Le Chef de l'État s'apprête à lancer, dans les prochains jours, la récolte de 40 000 tonnes de maïs produites par le Service national (SN).

Selon le lieutenant-général Jean-Pierre Kasongo Kabwik, commandant du Service national, cette production s'inscrit dans la saison agricole 2025-2026.

« Tout est fin prêt. Nous sommes très satisfaits du travail. La récolte de cette année sera très importante et de très bonne qualité. De 25 000 tonnes l'année passée, nous passons à 40 000 tonnes cette année. Nous n'attendons que le Chef de l'État, commandant suprême, pour lancer la récolte », a déclaré l'officier supérieur.

En décembre dernier, les étudiants de l'Université de Lubumbashi (UNILU) et de l'Institut supérieur pédagogique (ISP) de Lubumbashi, dans le Haut-Katanga, avaient bénéficié de 16 000 sacs de farine de maïs distribués par le Service national.

Selon le lieutenant-général Jean-Pierre Kasongo Kabwik, cette action sociale visait à soutenir les étudiants et à contribuer à la lutte contre l'insécurité alimentaire.