Congo-Kinshasa: La MONUSCO dote la police nationale congolaise des kits de protection à Beni

La police nationale congolaise a bénéficié, vendredi 27 mars, d'un lot de matériel de protection de la part de la Police de la MONUSCO (UNPOL).

Ce don comprend entre autres, des gilets pare-balles, des casques et d'autres équipements professionnels.

Le lot a été remis aux différentes unités opérationnelles de la police nationale congolaise notamment le Groupe Mobile d'Intervention GMI, la Légion Nationale d'Intervention au niveau du commissariat provincial et les unités du territoire et de la ville de Beni.

Pour les responsables de la PNC, ce nouveau lot va renforcer les capacités opérationnelles au sein de la police et améliorer la protection des civils.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Selon José Codofort, commissaire supérieur principal, ce don de la police des Nations unies est le fruit de la bonne collaboration qui existe entre la PNC et la police de la MONUSCO/UNPOL.

« Cette donation vient renforcer la collaboration entre la Police nationale congolaise et UNPOL-MONUSCO. C'était un besoin réel parce que ça tombe en pic. Avec nos éléments, nous allons bien utiliser ces matériels, parce que c'est pour renforcer d'abord notre capacité opérationnelle, et puis nous allons l'utiliser avec du professionnalisme afin de sécuriser la population en temps réel », a-t-il souligné.

De son côté, Abdourahamane Ganda, chef de bureau de la MONUSCO Beni, invite les bénéficiaires à en faire bon usage, afin d'assurer efficacement la sécurité de la population et de ses biens.

En février dernier, le commissariat provincial de la Police nationale congolaise (PNC) au Nord-Kivu, installé à Beni, a bénéficié d'un don de matériel informatique de la police de la MONUSCO (UNPOL).

Cette dotation comprend des ordinateurs portables, des ordinateurs de bureau ainsi que des imprimantes. Pour le commissaire provincial adjoint de la PNC au Nord-Kivu, Nsongi Ndolo Harly, ce don arrive à point nommé.