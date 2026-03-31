Sénégal: Ziguinchor - IBP Sénégal en croisade pour une meilleure maîtrise du budget local

A l'étape de Ziguinchor, les responsables de l'organisation dénommée "International Budget Partnership" (IBP Sénégal) dans le cadre de sa tournée nationale de promotion du renforcement de la gouvernance budgétaire locale, ont échangé avec les acteurs territoriaux sur les nombreux défis liés à la maîtrise des finances publiques.

Conduite par le directeur des programmes, Djibril Badiane, cette mission s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre d'une convention de partenariat récemment signée avec la Direction générale de l'administration territoriale (DGAT).

A Ziguinchor, la délégation a rencontré les autorités administratives, notamment le gouverneur, ainsi que des élus territoriaux, dont le président du Conseil départemental et des représentants de la mairie.

Les discussions ont porté sur la nécessité de renforcer les capacités des acteurs locaux en matière de gestion budgétaire, dans un contexte marqué par l'entrée en vigueur du budget-programme au Sénégal.

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"Il ressort des échanges un besoin réel de maîtrise de la gouvernance locale, notamment en ce qui concerne le pilotage des politiques publiques au niveau territorial", a indiqué M. Badiane.

Parmi les principales préoccupations soulevées figurent les insuffisances liées à la qualité des ressources humaines, la compréhension encore limitée des mécanismes budgétaires, ainsi que la nécessité de mieux encadrer le rôle et le statut des élus locaux.

Les acteurs ont également insisté sur l'importance de renforcer les connaissances en matière de décentralisation et de déconcentration, afin d'améliorer la collaboration entre l'administration territoriale et les collectivités locales.

Cette étape a permis à la délégation de IBP Sénégal de recueillir des contributions essentielles qui serviront à l'élaboration de modules de formation adaptés aux besoins spécifiques des acteurs de la région.

A terme, l'organisation prévoit de consolider l'ensemble des données collectées à l'échelle nationale afin de proposer des actions ciblées pour une meilleure efficacité et efficience des politiques budgétaires locales.

L'ONG IBP poursuivra sa tournée dans les autres régions du pays, avec l'ambition de contribuer à un développement territorial plus inclusif et mieux piloté.