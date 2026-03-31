Sénégal: Violences après Guédiawaye FC/AS Pikine - La FSFP condamne fermement et annonce des sanctions

La Ligue Sénégalaise de Football Professionnel est montée au créneau après les graves incidents survenus à l'issue du match opposant Guédiawaye FC à AS Pikine, disputé dans le cadre de la 21e journée de Ligue 1. Dans un communiqué officiel, l'instance dirigeante du football professionnel sénégalais a exprimé sa « plus vive indignation » face aux actes de violence enregistrés après la rencontre.

Selon la Ligue, ces débordements ont donné lieu à des scènes de vandalisme et de sabotage ayant causé d'importants dégâts matériels. Des véhicules ont été endommagés, des parkings privés saccagés et plusieurs habitations de riverains affectées. Une situation jugée « inacceptable » par la LSFP, qui estime que ces agissements portent gravement atteinte à l'image du football national.

L'instance précise que cette affiche avait été classée à risques, en raison notamment de sa forte popularité et du contexte de mobilisation. Des correspondances avaient ainsi été adressées en amont aux autorités compétentes afin d'alerter sur la nécessité de renforcer le dispositif sécuritaire. Des réunions préparatoires avaient également été organisées avec les différentes parties prenantes, dont les forces de sécurité et les autorités administratives. La Ligue affirme avoir, pour sa part, pris toutes les dispositions relevant de ses prérogatives.

Dans son message, la LSFP a tenu à exprimer sa compassion envers les populations touchées et les propriétaires des biens endommagés. Elle a par ailleurs dénoncé avec fermeté les agissements de groupes de fauteurs de troubles, qu'elle considère comme étrangers aux valeurs du sport.

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Face à cette situation, la Ligue appelle les autorités à mettre en place, dans les plus brefs délais, des mesures sécuritaires renforcées, notamment à l'issue des rencontres. Elle annonce également l'ouverture d'une procédure disciplinaire pour situer les responsabilités. Enfin, la LSFP invite l'ensemble des acteurs clubs, supporters, autorités et populations à faire preuve de responsabilité afin de préserver le football comme un espace de fête, de cohésion sociale et de vivre-ensemble.