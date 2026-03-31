Sénégal: LIGUE 1 ( 21e journée) L'AJEL freinée, par HLM , l'As Pikine renverse GFC

La 21e journée de Ligue 1 a été marquée par la lourde défaite essuyée par le leader AJEL hier, dimanche 29 et ce lundi 30 mars, face à HLM ( 3-0). Toujours en tête du classement, les Rufisquois sont désormais à cinq points de leur dauphin et voisin de Teungueth Fc. L'As Pikine a réussi une bonne opération de l'As Pikine dans le derby de la banlieue qui l'a opposé à Guédiawaye FC (1-3).

L'AJEL de Rufisque a subi un coup de frein lors du déplacement sur la pelouse de HLM Dakar (14e, 19 pts) dans le cadre de la 21e journée. En tête du classement (40 pts), les Rufisquois se sont inclinés sur le score de (3-0). Malgré cette lourde défaite, la troisième depuis le début de la saison, les Rufisquois gardent encore les commandes avec 4 points mais restent à cinq longueurs de leur voisin de Teungueth FC. Le club rufisquois a réussi le bon coup au stade Ngalandou Diouf, en dominant (1-0) le Jaraaf de Dakar (8e ; 25 points).

C'était au terme d'un match disputé. Raphael Ndong a écoeuré les supporters « Vert et Blanc » avec son but inscrit dans les ultimes instants du match. Ce succès à domicile permet à Teungueth Fc (2e, 35 points) de se rapprocher du leader.

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Dans le très attendu derby de la banlieue l'AS Pikine (9e, 25 points) a réussi le coup parfait en renversant (1-3) au stade Léopold Sédar Senghor, l'équipe de Guédiawaye FC (11e ; 22 points). Au même moment le Casa Sport (4e, 29 points a été accroché (1-1) sur sa pelouse du stade Aline Sitoé par le Stade de Mbour (12e, 22 points). C'est le même score de parité (1-1) qui a sanctionné le duel qui a opposé le Dakar-Sacré coeur (13e, 22 points) à l'Us Ouakam (5e, 29 points).

Première non relégable, l'ASC Linguère de Saint-Louis a perdu un rang (14e,20 pts) après son match nul concédé sur sa pelouse du stade Mawade Wade face à Génération Foot (7e, 27 pts). La 21e journée sera clôturée ce lundi avec deux rencontres. Il s'agit du duel qui opposera l'Us Gorée (3e ; 33 points) à la Sonacos de Diourbel avant dernier au classement (15e, 17 points. Dans la lutte pour le maintien, l'AS Cambérène (16e, 16 pts) tentera dans la seconde rencontre de sortir de sa position lanterne rouge en accueillant Wally daan FC (6e, 28 pts).