Sénégal: Voiries, éclairage public, bâtiments administratifs - Retour sur le relifting de Thiès en 2004

Dakar — La ville de Thiès (ouest), reliftée en perspective de la fête de l'indépendance dont elle abrite cette année les festivités sur le plan national, avait déjà changé radicalement de visage en 2004, grâce au Programme de réalisation d'infrastructures et d'équipements initié par le Président Abdoulaye Wade, également dans le cadre de la commémoration de l'accession du Sénégal à la souveraineté internationale.

Quatre ans après la survenue de la première alternance politique au Sénégal en 2000, le Président Abdoulaye Wade prenait la décision de décentraliser les festivités de la célébration de l'indépendance célébrée le 04 avril.

L'ambition du chef de l'Etat, à travers cette décision, était de favoriser le développement local et l'aménagement du territoire, disait-on.

Choisie pour abriter l'événement, la ville de Thiès devait bénéficier d'un ambitieux programme d'infrastructures et d'équipements, plus connu sous le non de "Chantiers de Thiès", comprenant au total 70 projets prévus à cet effet.

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Des réalisations ont vu le jour en dépit de l'arrêt du programme suite à la brouille ayant opposé le Président Abdoulaye Wade et son Premier ministre Idrissa Seck, par ailleurs maire de Thiès.

Parmi les ouvrages réalisés, figure en bonne place la Voie de contournement nord en enrobé dense. Constituée d'ouvrages d'art (interconnexion RN2 à l'est - Route de Mont Rolland et Route Ecole Polytechnique au nord - RN2 à l'ouest), elle est longue de 6,5 km.

A cela, s'ajoutent un mini-parc d'attraction pour les enfants, la réhabilitation de parois et la couverture du Canal de Keur Mame El Hadji, le traitement des avaloirs et de l'exutoire.

Globalement, la cité du rail a pu bénéficier de 75 kilomètres de réseaux d'assainissement des eaux usées domestiques et pluviales en PVC, de deux bassins de versement, l'un au nord et l'autre au sud, d'un branchement à l'égout, de 2800 branchements domestiques dans la zone nord et de 2200 dans la zone sud. Une station d'épuration des eaux usées à Keur Saib Ndoye ainsi qu'une station de pompage des eaux usées à Samphaté ont été installées.

Concernant le volet éclairage public, il a été procédé à l'extension et à la densification du réseau dans les quartiers périurbains (Silmang, Fahu, Sud Stade, Thiapong extension, Keur Saïb Ndoye, Keur Issa, Thionakh, Thiapong, Diassap, Keur Modou Ndiaye, Medina Fall extension, KIP, etc.), HLM Thialy, Diakhao, et les nouveaux lotissements.

Des ateliers de production d'art ont été construits à la réserve foncière située dans les Manufactures des arts décoratifs, dénommée Village des arts.

Il a été aussi procédé à la rénovation des bâtiments abritant le centre culturel régional et la bibliothèque.

La réhabilitation de la Place de France et la création de la Promenade des Thiéssois ont offert à la "Cité du Rail" des espaces de convergence, permettant d'accueillir des événements culturels et politiques de grande envergure.

Cet ambitieux programme a permis la construction de l'Hôtel de Ville et la rénovation de la gouvernance, renforçant ainsi le statut administratif de Thiès et son allure de capitale régionale.