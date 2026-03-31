Sénégal: Le PUDC et la SENELEC signent une convention pour la finalisation des travaux d'électrification rurale de 239 localités

Dakar — Le Programme d'urgence de développement communautaire (PUDC) et la SENELEC ont signé une convention de partenariat visant à finaliser les travaux d'électrification rurale de 239 localités, pour un montant estimé à plus de 4 milliards de francs CFA, a constaté l'APS.

Cette convention signée lundi par le coordonnateur du PUDC, Gade Kounta, et le directeur général de la SENELEC, Papa Toby Gaye, s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'électrification de 2000 villages.

"Le protocole que nous avons signé aujourd'hui vise à relancer et à finaliser les travaux dans 239 localités, dont 100 sont en attente de mise en service et 139 où les travaux avaient été suspendus", a dit M. Kounta.

Selon lui, cette initiative traduit "l'engagement collectif" du PUDC à lever les contraintes, à accélérer la mise en œuvre des projets et à répondre aux attentes légitimes des populations.

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"Elle s'inscrit pleinement dans la vision stratégique des plus hautes autorités du pays, qui ont fixé un objectif ambitieux mais réaliste : l'accès universel à l'électricité à l'horizon 2029. Cet objectif appelle une mobilisation accrue de tous les acteurs, une meilleure coordination des interventions et une exécution rigoureuse des projets", a-t-il souligné.

Gade Kounta a promis de veiller à la qualité des infrastructures, au respect des délais et à la durabilité des investissements réalisés.

Il a salué "l'engagement constant" de la SENELEC aux côtés du PUDC depuis le démarrage du projet d'électrification de 2 000 localités, ainsi que la "confiance renouvelée" des autorités, rappelant que ce projet a connu une suspension de près d'une année, "malgré l'urgence et l'importance des besoins des populations rurales en matière d'accès à l'électricité".

Le coordonnateur du PUDC a invité les parties signataires du protocole à "veiller scrupuleusement au respect" de leurs engagements afin de "répondre efficacement" aux attentes des populations des 239 localités concernées.

Le directeur général de la SENELEC, Papa Toby Gaye, pour sa part, a pris l'engagement de travailler avec ses équipes pour l'atteinte des objectifs dans le délai fixé, qui est de 12 mois, en respectant également le coût du projet.