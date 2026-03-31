Cote d'Ivoire: Formation au secourisme - Les agents de sécurité de Fraternité Matin renforcent leurs compétences

Le groupe Fraternité Matin a organisé, le samedi 14 mars, au sein de ses locaux, une session de formation, dirigée par l'entreprise Prev Security, dédiée à ses agents de sécurité, dans l'optique de renforcer leurs capacités d'intervention en situation d'urgence.

Initiée par Koné Mamadou, responsable en charge de la sécurité, cette session a été conduite par Lydie Ziri, formatrice spécialisée en Sst, Ssiap et équipements de premier secours. Elle a réuni 13 agents autour des fondamentaux du secourisme et de la prévention des risques professionnels.

L'objectif principal était de doter les participants des compétences nécessaires pour réagir efficacement face aux accidents de travail, « avant, pendant et après leur survenance ». Au cours de cette formation, plusieurs modules ont été abordés, notamment le cadre juridique des agents de sécurité privée, les différents types d'accidents de travail ainsi que les gestes de premier secours.

Les participants ont ainsi été formés à la prise en charge de situations critiques telles que les saignements abondants, la mise en Position latérale de sécurité (Pls), la Réanimation cardio-pulmonaire (Rcp) et la gestion des traumatismes.

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À l'issue de la session, les formateurs ont recommandé la mise à disposition de trousses de secours complètes pour accompagner les missions quotidiennes des agents.

La formatrice a, pour terminer, salué l'engagement de la direction de Fraternité Matin, notamment le directeur général, Serge Abdel Nouho ; le responsable des ressources humaines, Mathias Kouassi ; la directrice commerciale et clientèle, Nicole Kouassi ainsi que tous les différents services impliqués.

Une mention particulière a été adressée aux agents formés pour leur participation active et leur intérêt manifeste. Les attestations de formation seront remises aux bénéficiaires dans les prochains jours, marquant ainsi la reconnaissance officielle des compétences acquises.

Par cette initiative, Fraternité Matin confirme son engagement en faveur de la sécurité et du bien-être de son personnel.