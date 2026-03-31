Cote d'Ivoire: Concours direct d'entrée à l'Ena en 2027/Cycle supérieur - L'âge maximum fixé à 43 ans

Les inscriptions pour le concours direct d'entrée à l'Ecole nationale d'administration (Ena ) en 2027 se font du lundi 16 mars au jeudi 30 avril 2026, précise la ministre d'Etat, ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration, Anne Désirée Ouloto-Lamizana, dans un communiqué en date du 23 mars 2026.

Peuvent faire acte de candidature, les personnes de nationalité ivoirienne âgées de 18 ans au moins et de 43 ans au plus au 31 décembre 2025, et titulaires d'un diplôme de fin d'études du second cycle de l'enseignement supérieur ou d'un diplôme admis en équivalence.

Le candidat doit présenter le Baccalauréat de l'enseignement du second degré ou un brevet de technicien (Bt) reconnu par le ministère en charge de l'Education nationale et de l'Enseignement technique. En outre, le diplôme exigé au cycle supérieur doit être reconnu par le ministère en charge de l'Enseignement supérieur de la Recherche scientifique. Les diplômes produits par les candidats feront l'objet d'une procédure d'authentification auprès des ministères susmentionnés.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Pour les diplômes post-baccalauréat obtenus à l'étranger, les candidats doivent obligatoirement produire, outre le diplôme, une attestation d'équivalence délivrée par le ministère en charge de l'Enseignement supérieur.

Les inscriptions se font en ligne sur les sites : www.fonctionpublique.gouv.ci et www.ena.ci à travers la plateforme unifiée de gestion des concours administratifs. Les frais d'inscription sont fixés à 27 500 Fcfa, répartis comme suit : droit de candidature au concours, 10 000 Fcfa et les frais annexes à 17 500 Fcfa.

A l'issue de l'inscription en ligne et suivant le rendez-vous déterminé, le candidat est tenu de faire sa prise de vue du lundi 23 mars au mercredi 6 mai 2026, à l'Ena ou dans les directions régionales de la Fonction publique d'Abengourou, Bondoukou, Bouaké, Daloa, Gagnoa, Korhogo, Man, San Pedro et Yamoussoukro.

Avant les épreuves écrites de la première étape d'admissibilité dite phase de présélection, tous les candidats doivent suivre obligatoirement les cours de préparation dispensés par l'Ena sur les sites Internet : www.fonctionpublique.gouv.ci et www.ena.ci. Les frais d'accès aux cours de préparation sont fixés à 10 000 Fcfa payables en une seule fois en ligne pour tous les concours sur les mêmes sites Internet. Les candidats doivent également s'acquitter des frais du kit numérique fixés à 4 000 Fcfa.

A l'inscription, les candidats aux concours directs fournissent un dossier comprenant une carte nationale d'identité ou une copie du passeport en cours de validité ; un extrait de l'acte de naissance de moins d'un an au 1er janvier 2026 ; une copie du document attestant de l'enrôlement à la Couverture maladie universelle (Cmu) ; une copie du baccalauréat ou du diplôme admis en équivalence et une copie du diplôme ou titre jugé équivalent requis pour le cycle souhaité.