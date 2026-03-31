Sénégal: Le lancement officiel de la Semaine nationale de la jeunesse et d'autres sujets au menu

Dakar — Le lancement officiel de la Semaine nationale de la jeunesse est l'un des nombreux sujets abordés par les quotidiens dans leur livraison de mardi.

Selon Le Soleil, des milliers de jeunes des 14 régions du pays ont célébré à Thiès, aux côtés du président Diomaye Faye, lundi soir, le lancement de la Semaine nationale de la jeunesse, "dans une ambiance patriotique et festive".

Le journal souligne que cet évènement, qui se déroule cette année jusqu'au 3 avril dans la capitale du rail, "a retrouvé tout son éclat, rythmé par de belles chorégraphies au son de l'Orchestre national".

Plusieurs quotidiens reviennent sur la grève nationale de trois jours déclenchée lundi par certains syndicats du secteur du transport. Sud Quotidien par exemple pointe des "disparités territoriales dans son suivi et son impact".

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"Si le mouvement a été plus ou moins ignoré dans la région de Dakar, où un service minimum a été assuré, il a en revanche fortement perturbé, voire immobilisé plusieurs régions de l'intérieur du pays".

"Entre revendications corporatistes, tensions avec les autorités et lourdes conséquences pour les usagers, cette mobilisation met en lumière les fragilités structurelles du secteur des transports et l'urgence d'un dialogue inclusif"', ajoute Sud Quotidien.

L'As titre "Dakar fait faux bond", pour relever à son tour que ce mouvement de grève n'a pas été très suivi dans la capitale. "Le pays au ralenti, entre galère, débrouille et colère des usagers", affiche, sur le même sujet, le quotidien L'info.

"Arrêts bondés, longues marches sous le soleil, rendez-vous manqués... A Dakar, la grève des transporteurs plonge de milliers d'usagers dans une véritable épreuve quotidienne. Si les bus Tata roulent partiellement, la désorganisation est totale", fait observer cette publication.

"Dakar continue de circuler malgré l'appel des syndicats", relève de son côté le quotidien Yoor-Yoor, soulignant que la capitale n'a pas été toutefois paralysée comme annoncé. Si "de longues files d'attentes et des retards" ont été notés en certains points, "d'autres zones ont vu le trafic se maintenir grâce au réseau des non-grévistes", rapporte le journal.

Le journal Le Quotidien annonce avec Walfquotidien que le groupe parlementaire de l'opposition Takku Wallu veut une enquête parlementaire sur l'affaire des emprunts de fonds via les Total Return Swaps (TRS).

"Face à une opération financière de 650 millions d'euros jugée opaque et risquée, la présidente du groupe parlementaire Takku Wallu a annoncé, hier [lundi], le dépôt d'une demande de commission d'enquête parlementaire", renseigne Le Quotidien.

Il ajoute que cette procédure "vise à contraindre le gouvernement à la transparence sur l'usage des ressources pétrolières et les clauses réelles du contrat afin d'évaluer les dangers du mécanisme de Total Return Swap pour la dette publique, un instrument financier complexe dont les termes exacts resteraient, selon la députée, uniquement connus des parties contractantes".

Selon Walfquotidien, les députés Aïssata Tall Sall, Abdou Mbow et leurs collègues "veulent voir plus clair sur la levée des fonds via des Total Return Swaps (TRS) par le régime". Ils ont pour cela "exigé", lors d'une conférence de presse, l'ouverture d'une enquête parlementaire "pour situer les responsabilités".