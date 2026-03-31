Sénégal: Les JOJ Dakar 2026, une opportunité d'engagement et de projection pour les jeunes, selon Bassirou Diomaye Faye

Thiès — Le Président de la République Bassirou Diomaye Faye a invité, lundi à Thiès, la jeunesse sénégalaise à se saisir l'occasion offerte par les Jeux olympiques de la jeunesse prévus du 31 octobre au 13 novembre 2026, comme une opportunité d'apprentissage, d'engagement et de projection.

"Mes chers jeunes, dans quelques mois, le Sénégal accueillera les Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026" a dit le Chef de l'État, en présidant au Stade Lat-Dior de Thiès, le lancement de la Semaine nationale de la jeunesse, axée sur le thème "La Semaine nationale de la jeunesse au rythme de l'olympisme"'.

Cet événement prévu du 31 octobre au 13 novembre et qui sera "une première pour notre continent", doit être compris comme une opportunité d'apprentissage, d'engagement et de projection, a-t-il fait valoir.

Il attribue une "signification particulière" à la Semaine nationale de la jeunesse qui s'est ouverte lundi, après plusieurs années d'interruption.

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Selon le président Faye, cette manifestation retrouve sa vocation de rassembler, de valoriser et de créer des dynamiques.

Le thème "La Semaine nationale de la jeunesse au rythme de l'olympisme' "renvoie à des valeurs qui doivent structurer toute ambition durable", a dit Bassirou Diomaye Faye.

Il s'agit des valeurs de respect, d'effort, de dépassement de soi, de sens du collectif, a-t-il ajouté.

Pour lui, la configuration des participants rassemblés au Stade Lat-Dior de Thiès, avec "plus d'un millier de jeunes venus des quatorze régions", et des milliers d'autres mobilisés autour d'eux, issus du monde scolaire, universitaire, sportif, culturel, est une "expression forte" de ces valeurs.

Elle traduit "une diversité de parcours, mais une même volonté d'être là, ensemble".

Le chef de l'État a salué le travail accompli par l'ensemble des acteurs mobilisés pour cette édition, sous la coordination de la ministre de la Jeunesse et des Sports, Khady Diène Gaye.

Il a fait part de son adhésion au choix du parrain de cette édition, en l'occurrence la star du football Sadio Mané.

"Par son parcours, par sa discipline, par son engagement et par son humilité, il incarne une exigence qui honore toute la Nation", a dit Bassirou Diomaye Faye.

Il a souligné qu' "un pays ne se transforme pas uniquement par les politiques publiques [mais aussi] par l'attitude de celles et ceux qui le composent".

Selon lui, "le sens de l'effort, la rigueur, la constance, le respect des règles communes" sont les valeurs qui font "tenir une nation dans la durée".

Assurant que les pouvoirs publics continueront à agir, à investir, à réformer, à ouvrir des perspectives, le président Faye a indiqué aux jeunes qu'une "part essentielle" dépend d'eux, de ce qu'ils feront de leur temps, de leurs talents, mais aussi de ce qu'ils accepteront comme exigence pour eux-mêmes.

"Mes chers jeunes, le moment que nous vivons est exigeant, mais porteur", a lancé le chef de l'État, ajoutant qu'il en

appelle à la lucidité, à l'engagement, et la confiance" dans ce pays.