Sénégal: L'AIBD réceptionne son salon d'honneur réfectionné

Diass (Mbour) — Le ministre de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères, Cheikh Niang, a réceptionné lundi les travaux de réfection du salon d'honneur de l'Aéroport international Blaise Diagne de Diass (Mbour, ouest), en présence des ses collègues des Transports terres et aériens, Yankhoba Diémé, et des Infrastructures, Déthié Fall, a constaté l'APS.

"Cette cérémonie consacre, en réalité, une certaine idée de l'État, de la représentation, de l'accueil, et, plus précisément, de l'image du Sénégal. Le salon d'honneur est le premier contact physique de nos invités officiels et partenaires et fait partie donc de ces lieux qui, dans un Etat, et de par leur fonction, racontent silencieusement l'histoire d'un pays", a notamment dit Cheikh Niang à cette occasion.

"Le salon d'honneur est un lieu de passage, certes, mais il est aussi un espace où la République accueille, accompagne, distingue et honore", a-t-il ajouté, rappelant que "l'ouverture de ce salon d'honneur répond donc à une exigence simple, mais essentielle : donner au Sénégal un cadre d'accueil officiel conforme aux standards qu'impose aujourd'hui la vie internationale".

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Le ministre des Transports terrestres et aériens, Yankhoba Diémé s'est félicité de la réalisation et de la qualité de l'ouvrage. "L'espace a été conçu dans un équilibre réussi entre modernité, fonctionnalités et inspiration", s'est-il réjoui, saluant dans le même sillage, l'engagement de l'ensemble des services.

Pour le ministre des Infrastructures, Déthié Fall, l'ouverture de cette infrastructure est l'expression concrète d"'une vision politique forte, celle de faire des infrastructures, un levier central de souveraineté, de croissance et d'attractivité".

Le salon d'honneur a été réalisé et entièrement équipé par AIBD S.A.